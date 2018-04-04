Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

В Кургане поймали педофила, пристававшего к 10-летней девочке.

Нападение произошло накануне, 3 апреля, в одном из домов в 4-м микрорайоне. Мужчина в подъезде подошел к ребенку, обнажился и попытался поцеловать девочку. К счастью, испугавшийся ребенок смог скрыться от злоумышленника.



По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, злоумышленника уже удалось задержать.

