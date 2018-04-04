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    Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения. задержание, Курганская область, педофилия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

    Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

    2 комментария
    Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

    Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

    Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

      В Кургане поймали педофила, пристававшего к 10-летней девочке.

      Нападение произошло накануне, 3 апреля, в одном из домов в 4-м микрорайоне. Мужчина в подъезде подошел к ребенку, обнажился и попытался поцеловать девочку. К счастью, испугавшийся ребенок смог скрыться от злоумышленника.

      По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, злоумышленника уже удалось задержать.

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