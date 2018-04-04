Нападение педофила на ребенка в Кургане сняла камера наблюдения

В Кургане поймали педофила, пристававшего к
10-летней девочке.
Нападение произошло накануне, 3 апреля, в одном из домов в 4-м микрорайоне. Мужчина в подъезде подошел к ребенку, обнажился и попытался поцеловать девочку. К счастью, испугавшийся ребенок смог скрыться от злоумышленника.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, злоумышленника уже удалось задержать.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело. Как сообщают местные СМИ, злоумышленника уже удалось задержать.
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