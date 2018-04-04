МЧС проверило все церкви Петербурга в преддверии Пасхи

Петербург в ожидании Светлого праздника Пасхи. Сегодня представители различных ведомств, которые отвечают за общественную безопасность, рассказали журналистам о подготовке к главному церковному торжеству.

Городское управление МЧС проверило все храмы, в которых пройдут службы. Всего их 154. По словам спасателей, серьезных нарушений не выявлено, а мелкие недочеты устранены. Со всеми сотрудниками провели инструктаж, чтобы еще раз напомнить о действиях персонала в случае ЧП.



В пасхальную ночь с 7 на 8 апреля в Петербурге будет работать метрополитен. На линию выйдут и 11 автобусных маршрутов, чтобы верующие могли без труда добраться до церкви и вернуться домой.



А вот ГИБДД просит водителей, которые решили не пересаживаться на общественный транспорт, внимательно изучить схемы объезда. В центре города некоторые улицы будут закрыты, а на других движение ограничат.