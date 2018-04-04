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    «Алкозамки» и временные права: для водителей готовят новые ограничения

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    «Алкозамки» и временные права: для водителей готовят новые ограничения

    «Алкозамки» и временные права: для водителей готовят новые ограничения

    СМИ узнали о разработке плана по реализации новой стратегии безопасности движения, которая поможет сократить смертность в ДТП.

    В первом варианте плана, который еще будет дорабатываться, предлагается увеличить число камер на дорогах и проработать возможность применения в автомобилях так называемых алкозамков, которые не дают завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик.

    Также предлагается ввести жесткий запрет на пользование любыми гаджетами за рулем (в том числе телефонами с hands free, так как во время разговора водитель все равно отвлекается) и начать выдавать водителям-новичкам временные права, которые будут заменяться на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений.

    Говорится в первом варианта плана и об увеличении числа перекрестков с круговым движением, которые считаются более безопасными, чем классические светофорные, а также об ужесточении экзаменов для мотоциклистов и водителей автобуса.

    Как сообщает «Коммерсант», план по реализации стратегии безопасности движения начальник Госавтоинспекции Михаил Черников уже обсудил с представителями общественных организаций.

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