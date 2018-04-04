Первый выпуск программы стал лучшим
ток-шоу дня и самой популярной программой своего слота. Его посмотрел каждый пятый телезритель, доля проекта по России в аудитории «Все 18+» составила 18,9%, а в Москве — 20%.
Для героев первой программы — родителей шестимесячного Миши Оксаны и Павла — ДНК-тест стал последним шансом восстановить истину. Оксане, матери пятерых детей, во время последних родов врачи-акушеры сообщили о рождении дочери, но на выписке она обнаружила, что родила сына. На протяжении шести месяцев женщина искала правду и смогла найти её только в студии ток-шоу «ДНК».
Наиболее подходяще определение жанра, в котором работает команда проекта, — остросоциальный детектив, поскольку в любом детективе есть однозначный ответ. Так и в студии «ДНК» задаются вопросы, происходит всестороннее изучение темы с привлечением экспертов и людей, побывавших в подобной ситуации, и в финале обязательно оглашаются результаты генетического анализа.
Александр Колтовой, ведущий: «Наша основная задача — примирение людей. Мы не ищем спорную ситуацию, чтобы ворваться в семью. Мы помогаем людям».
Поддержать героев первого выпуска пришли Ирина Мирошниченко, Алексей Лысенков и актриса Наталья Солдатова. Ирина Мирошниченко рассказала, что произошло с ней после рождения и почему мама усомнилась, что ей принесли родную дочь.
В финале выпуска результаты проведенных ДНК-тестов огласил профессор судебной медицины Виктор Калкутин. Оксана и Павел убедились: Миша — их сын.
Героями нового ток-шоу НТВ становятся обычные семьи, для которых ДНК-тест — это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными. Благодаря генетической экспертизе гости программы могут установить отцовство и потребовать уплаты алиментов, подтвердить родство и воссоединиться с родными, определить законных наследников и узнать больше о своей родословной. Стать героем ток-шоу и бесплатно сдать тест ДНК может любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.
Смотрите новое ток-шоу «ДНК» с понедельника по четверг в 17:20. Главный герой сегодняшней программы — юноша, который в 23 года решил сменить пол. После этого от него отреклась семья. Сможет ли тест ДНК помирить родных? Ответ сегодня на НТВ.
Наиболее подходяще определение жанра, в котором работает команда проекта, — остросоциальный детектив, поскольку в любом детективе есть однозначный ответ. Так и в студии «ДНК» задаются вопросы, происходит всестороннее изучение темы с привлечением экспертов и людей, побывавших в подобной ситуации, и в финале обязательно оглашаются результаты генетического анализа.
Александр Колтовой, ведущий: «Наша основная задача — примирение людей. Мы не ищем спорную ситуацию, чтобы ворваться в семью. Мы помогаем людям».
Поддержать героев первого выпуска пришли Ирина Мирошниченко, Алексей Лысенков и актриса Наталья Солдатова. Ирина Мирошниченко рассказала, что произошло с ней после рождения и почему мама усомнилась, что ей принесли родную дочь.
В финале выпуска результаты проведенных ДНК-тестов огласил профессор судебной медицины Виктор Калкутин. Оксана и Павел убедились: Миша — их сын.
Героями нового ток-шоу НТВ становятся обычные семьи, для которых ДНК-тест — это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными. Благодаря генетической экспертизе гости программы могут установить отцовство и потребовать уплаты алиментов, подтвердить родство и воссоединиться с родными, определить законных наследников и узнать больше о своей родословной. Стать героем ток-шоу и бесплатно сдать тест ДНК может любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.
Смотрите новое ток-шоу «ДНК» с понедельника по четверг в 17:20. Главный герой сегодняшней программы — юноша, который в 23 года решил сменить пол. После этого от него отреклась семья. Сможет ли тест ДНК помирить родных? Ответ сегодня на НТВ.
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