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    Пьяный фельдшер из Калининграда может потерять работу. больницы, врачи, Калининград. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяный фельдшер из Калининграда может потерять работу

    Пьяный фельдшер из Калининграда может потерять работу

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    Пьяный фельдшер из Калининграда может потерять работу

    Пьяный фельдшер из Калининграда может потерять работу

    Пьяный фельдшер из Калининграда может потерять работу

      В Минздраве Калининградской области изучают видеозапись, на которой запечатлен пьяный фельдшер скорой помощи.

      Скандальные кадры сняли родственники пациентки. По их словам, медик еле стоял на ногах и даже упал на пороге. Тем не менее проверил пульс женщины, назначил препарат от давления и предложил госпитализацию. Однако ехать с таким специалистом больная не решилась.

      Пациентка: «Вы пьяный на рабочем месте, приехали оказывать первую медицинскую помощь. Человеку плохо, вы сидите пьяный, какую-то чушь несете, какой-то „каптоприл“ прописываете! Почему вы на работе в таком состоянии?»
      Пьяный фельдшер: «Потому что я лучший!»

      В свое оправдание медик заявил, что у него якобы случилось горе в семье, но позже выяснилось, что это неправда. Фельдшера уже привлекли к строгой дисциплинарной и материальной ответственности. Не исключено, что после окончания проверки он может лишиться работы.

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