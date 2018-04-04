Краснодарский скульптор через суд добивается гонорара за городскую достопримечательность

Известный в Краснодаре скульптор Владимир Золотухин намерен поставить на место краснодарских чиновников. Автор городской достопримечательности через суд добивается гонорара за свою работу.

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По заказу городской администрации Владимир Золотухин создал памятник защитникам рубежей Отечества, который стоит в городском Сквере пограничников. 16-метровую стелу с бронзовыми фигурами Ильи Муромца, солдата-суворовца, казака, матроса и пограничника с собакой скульптор в одиночестве ваял без малого 10 лет. Сразу после открытия, на котором были первые лица города, Золотухина пригласили в городскую администрацию для вручения специальной награды. Однако гонорар за памятник так и не заплатили.



Золотухин подарил Краснодару десятки своих работ, каждой из которых он гордится. Но этот заказ стоял особняком, рассказывает скульптор. Перед тем как взяться за него, Золотухину пришлось сделать ремонт в мастерской, в которую он собирался переехать на время работы. За ремонт он платил из своего кармана. Скульптор был уверен, что ему обязательно заплатят. Но, пока велась работа над памятником, сменилось руководство, и, когда Золотухин выставил им счет за свое творение, ему заявили, что он должен требовать деньги с тех, кто монумент заказывал.



Более двух лет Золотухин не может закончить свою очередную работу — памятник артиллерийскому конструктору Василию Грабину. И дело тут совсем не в творческих муках: закончилась глина, нет денег на расходные материалы и аренду мастерской. Чтобы восстановить справедливость, скульптор написал заявления в прокуратуру. Там уже пообещали провести проверку.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.

