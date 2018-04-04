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    Глава МВД Украины рассказал, когда «народ сметет власть» в Киеве

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Глава МВД Украины рассказал, когда «народ сметет власть» в Киеве

    Глава МВД Украины рассказал, когда «народ сметет власть» в Киеве

    Глава МВД Украины рассказал, когда «народ сметет власть» в Киеве
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%.

    Однако, подчеркнул министр, при выполнении этого требования в стране может произойти переворот, в результате которого к власти придут популисты.

    Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины: «Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад».

    Также в интервью «Лига.net» Аваков призвал тех, кто добивается увеличения минимальной зарплаты, посмотреть на платежный баланс, подчеркнув, что «с ним тоже надо что-то делать».

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    Отметим, что финансовая система Украины сейчас поддерживается четырехлетней программой МВФ, общая сумма которой должна составить 17,5 млрд долларов. Однако в обмен на финансовую помощь от Киева требуют провести ряд реформ. В частности, речь идет о законе о приватизации, создании антикоррупционного суда и урегулирования вопроса с ценами на газ.


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