Глава МВД Украины рассказал, когда «народ сметет власть» в Киеве

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%.
Однако, подчеркнул министр, при выполнении этого требования в стране может произойти переворот, в результате которого к власти придут популисты.
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины: «Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад».
Также в интервью «Лига.net» Аваков призвал тех, кто добивается увеличения минимальной зарплаты, посмотреть на платежный баланс, подчеркнув, что «с ним тоже надо что-то делать».
Отметим, что финансовая система Украины сейчас поддерживается четырехлетней программой МВФ, общая сумма которой должна составить 17,5 млрд долларов. Однако в обмен на финансовую помощь от Киева требуют провести ряд реформ. В частности, речь идет о законе о приватизации, создании антикоррупционного суда и урегулирования вопроса с ценами на газ.
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины: «Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад».
Также в интервью «Лига.net» Аваков призвал тех, кто добивается увеличения минимальной зарплаты, посмотреть на платежный баланс, подчеркнув, что «с ним тоже надо что-то делать».
Отметим, что финансовая система Украины сейчас поддерживается четырехлетней программой МВФ, общая сумма которой должна составить 17,5 млрд долларов. Однако в обмен на финансовую помощь от Киева требуют провести ряд реформ. В частности, речь идет о законе о приватизации, создании антикоррупционного суда и урегулирования вопроса с ценами на газ.
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