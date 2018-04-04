В Подмосковье у многодетной семьи отбирают квартиру из-за долга по микрокредиту

В течение двух недель многодетные родителей из Подмосковья должны найти для себя и детей новый дом. Супруги Каплун утверждают, что стали жертвами мошенников и могут потерять единственную квартиру.

Несколько месяцев назад им пришлось оформить кредит в микрофинансовой организации. Там предложили сделать это под залог недвижимости. Мол, это чистая формальность. Однако так случилось, что супруги не успели вовремя внести ежемесячный платеж. В офисе их заверили: ничего страшного, можно и попозже внести всю сумму. Необходимо только заплатить штрафные проценты. Но через несколько дней в дверь позвонил незнакомый человек и заявил, что он новый владелец «трешки». На сборы дал две недели.



Юлия Каплун: «На самом деле, страшно находиться в квартире, когда неизвестно кто может прийти, поменять замки, что-то еще может сделать. Просто я очень переживаю за своих детей. Они у меня маленькие».



Поняв, что без помощи стражей порядка не обойтись, семья обратилась в Следственный комитет. И сегодня там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В первую очередь сотрудники СК намерены выяснить, как кредиторы умудрились продать квартиру, в которой прописаны трое малышей, и почему многодетную семью даже не предупредили о сделке.



В ближайшее время следователи пообщаются не только с руководством микрофинансовой организации, но и с человеком, который назвал себя новым владельцем квадратных метров. А заодно проверят, на каком основании ему выдали свидетельство о праве собственности. В офисе микрофинансовой организации уверяют, что они действовали в рамках закона.



А пока идет следствие, супруг Юлии старается не задерживаться на работе: кто знает, что еще может произойти. Вдруг новый владелец решит не дожидаться окончания разбирательства и как полноправный хозяин займет жилплощадь.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.