Адвоката Киркорова пытаются лишить статуса из-за оскорблений

Чрезвычайно любопытный спор произошел между двумя известными российскими адвокатами. Игорь Трунов требует от квалификационной комиссии вызвать «на ковер» Александра Добровинского и, возможно, лишить его адвокатского статуса за резкие высказывания.
Конфликт между двумя знаменитыми адвокатами начался в зале суда чуть больше года назад, во время разбирательства Филиппа Киркорова и француза Дидье Маруани. Слушалось дело о плагиате. Игорь Трунов тогда представлял интересы зарубежной звезды, Александр Добровинский — короля отечественной поп-музыки. Добровинский тогда выиграл процесс, но якобы позволил себе резкие высказывания в адрес Трунова. Корреспондент НТВ Антон Талпа попросил Добровинского прокомментировать ситуацию, и интервью доказало: за словом адвокат в карман не лезет.
Александр Добровинский, адвокат: «У него ко мне большое человеческое чувство… Наверное, когда он меня видит, у него происходит эрекция на мою машину. Я не знаю, что происходит с господином Труновым. Ну, Бог ему судья. Ну, еще раз мы встретимся в суде с ним, в открытом бою. Ну, ему нравится, может быть. Может, он посмотрел „Пятьдесят оттенков серого“ и там занял место секретарши».
Нынешнее противостояние может оказаться еще более принципиальным. Игорь Трунов оскорбился из-за острых высказываний представителя Киркорова и написал жалобу в квалификационную комиссию адвокатов. На этот раз он подготовил для разбирательства научно-консультативное заключение. Он разобрал, как под микроскопом, все высказывания коллеги в его адрес и изложил свои мысли в докладе. В заключении сказано, что в высказываниях Добровинского содержалась «негативная информация о враждебно-неуважительном отношении говорящего к адвокатам Трунову и Айвар, выраженная констатирующими словами-номинациями („вымогатели“, „аферисты“)».
Добровинский держится легко и, похоже, не придает особого значения новому скандалу, продолжая отпускать шутки в адрес Трунова.
Возможно, новые высказывания Добровинского станут очередным предметом для лингвистических исследований Трунова. Если квалификационная комиссия адвокатов все же усмотрит нарушение этики, то не до шуток будет уже оппоненту Трунова.
Александр Добровинский, адвокат: «У него ко мне большое человеческое чувство… Наверное, когда он меня видит, у него происходит эрекция на мою машину. Я не знаю, что происходит с господином Труновым. Ну, Бог ему судья. Ну, еще раз мы встретимся в суде с ним, в открытом бою. Ну, ему нравится, может быть. Может, он посмотрел „Пятьдесят оттенков серого“ и там занял место секретарши».
Нынешнее противостояние может оказаться еще более принципиальным. Игорь Трунов оскорбился из-за острых высказываний представителя Киркорова и написал жалобу в квалификационную комиссию адвокатов. На этот раз он подготовил для разбирательства научно-консультативное заключение. Он разобрал, как под микроскопом, все высказывания коллеги в его адрес и изложил свои мысли в докладе. В заключении сказано, что в высказываниях Добровинского содержалась «негативная информация о враждебно-неуважительном отношении говорящего к адвокатам Трунову и Айвар, выраженная констатирующими словами-номинациями („вымогатели“, „аферисты“)».
Добровинский держится легко и, похоже, не придает особого значения новому скандалу, продолжая отпускать шутки в адрес Трунова.
Возможно, новые высказывания Добровинского станут очередным предметом для лингвистических исследований Трунова. Если квалификационная комиссия адвокатов все же усмотрит нарушение этики, то не до шуток будет уже оппоненту Трунова.
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