Москвичам пообещали теплую Пасху

В Гидрометцентре пообещали, что в выходные в столичный регион придет потепление.
Ожидается, что на Пасху в Москве будет тепло и солнечно. Так, если ночью 8 апреля температура будет колебаться около нуля, то днем в столице может потеплеть до плюс 13 градусов.
Осадков не ожидается. Однако, как рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, на Пасху будет ветрено — ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
По словам Вильфанда, температура на Пасху будет выше нормы на 3–4 градуса. Продолжится потепление и в начале следующей недели, передает ТАСС.
Осадков не ожидается. Однако, как рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, на Пасху будет ветрено — ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
По словам Вильфанда, температура на Пасху будет выше нормы на 3–4 градуса. Продолжится потепление и в начале следующей недели, передает ТАСС.
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