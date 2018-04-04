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    Москвичам пообещали теплую Пасху

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    Москвичам пообещали теплую Пасху

    Москвичам пообещали теплую Пасху

    В Гидрометцентре пообещали, что в выходные в столичный регион придет потепление.

    Ожидается, что на Пасху в Москве будет тепло и солнечно. Так, если ночью 8 апреля температура будет колебаться около нуля, то днем в столице может потеплеть до плюс 13 градусов.

    Осадков не ожидается. Однако, как рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, на Пасху будет ветрено — ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

    По словам Вильфанда, температура на Пасху будет выше нормы на 3–4 градуса. Продолжится потепление и в начале следующей недели, передает ТАСС.

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