Срок истекает: настал последний день для передачи Роскомнадзору ключей Telegram

Сегодня истекает срок для мессенджера Telegram, который должен ответить Роскомнадзору по вопросу передачи органам безопасности ключей для расшифровки сообщений своих пользователей.
Летом прошлого года передать ключи потребовала ФСБ. Telegram этого не сделал и был оштрафован судом на 800 тысяч рублей. Мессенджер попытался оспорить требование ФСБ в Верховном суде, но 20 марта он отклонил иск.
В тот же день Роскомнадзор объявил, что Telegram теперь должен предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений в 15-дневный срок. Сегодня — последний день. После этого может быть запущена процедура блокировки мессенджера. Сам Telegram неоднократно объяснял, что он просто технически не может расшифровать сообщения пользователей.
В тот же день Роскомнадзор объявил, что Telegram теперь должен предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений в 15-дневный срок. Сегодня — последний день. После этого может быть запущена процедура блокировки мессенджера. Сам Telegram неоднократно объяснял, что он просто технически не может расшифровать сообщения пользователей.
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