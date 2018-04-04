Генштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии

В результате операции российских ВКС в Сирии запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» практически прекратила свое существование. Сегодня об этом заявили в нашем Генштабе.

Представители Минобороны выступили на Московской конференции по международной безопасности, которая начала работу сегодня. О том, что действия ВКС России в Сирии фактически привели к разгрому ИГИЛ в этой стране, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.



Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ, которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование».



Генерал-полковник Рудской отметил, что сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта, на освобожденных территориях восстанавливаются институты власти.



В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что возглавляемая США международная коалиция не справилась с террористами в Сирии, а ее действия лишь расшатали ситуацию в регионе.



На конференции по безопасности также выступил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, который заявил, что Запад готов возводить вокруг себя новый «железный занавес», а директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подготовка как предотвращенных терактов, так и совершенных в России в минувшем году велась через мессенджеры в Интернете. Подробности — в материале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.