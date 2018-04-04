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7 апреля, 13:15
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    Генштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии. армия и флот РФ, Исламское государство, Минобороны РФ, Москва, Нарышкин, разведка и контрразведка, Сирия, спецслужбы, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии

    Генштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии

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    Генштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии

    Генштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии

    Генштаб заявил о решающей роли ВКС РФ в разгроме ИГИЛ на территории Сирии

      В результате операции российских ВКС в Сирии запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» практически прекратила свое существование. Сегодня об этом заявили в нашем Генштабе.

      Представители Минобороны выступили на Московской конференции по международной безопасности, которая начала работу сегодня. О том, что действия ВКС России в Сирии фактически привели к разгрому ИГИЛ в этой стране, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

      Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Сегодня мы можем говорить, что основным результатом военной операции Воздушно-космических сил в Сирии является разгром группировки ИГИЛ, которая после понесенных потерь фактически прекратила свое существование».

      Генерал-полковник Рудской отметил, что сегодня в Сирии созданы все условия для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта, на освобожденных территориях восстанавливаются институты власти.

      В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что возглавляемая США международная коалиция не справилась с террористами в Сирии, а ее действия лишь расшатали ситуацию в регионе.

      На конференции по безопасности также выступил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, который заявил, что Запад готов возводить вокруг себя новый «железный занавес», а директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подготовка как предотвращенных терактов, так и совершенных в России в минувшем году велась через мессенджеры в Интернете. Подробности — в материале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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