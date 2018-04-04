Пьяный пенсионер ударил полицейского ножом при эвакуации машины: видео

В городе Хвалынске (Саратовская область) задержали нетрезвого водителя, который с ножом напал на автоинспектора.
Автомобиль, которым управлял 63-летний нарушитель, полицейские остановили накануне, 3 апреля, днем. Во время оформления административного протокола и погрузки машины на эвакуатор пьяный мужчина напал на 34-летнего инспектора и ударил его ножом в голову.
Пострадавшего стража порядка доставили в больницу. Как подчеркнул в саратовском управлении СК, ему своевременно оказали необходимую помощь.
Подозреваемый же был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте.
Пострадавшего стража порядка доставили в больницу. Как подчеркнул в саратовском управлении СК, ему своевременно оказали необходимую помощь.
Подозреваемый же был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте.
Комментарии