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    Пьяный пенсионер ударил полицейского ножом при эвакуации машины: видео

    2 комментария
    Пьяный пенсионер ударил полицейского ножом при эвакуации машины: видео

    Пьяный пенсионер ударил полицейского ножом при эвакуации машины: видео

    Пьяный пенсионер ударил полицейского ножом при эвакуации машины: видео

      В городе Хвалынске (Саратовская область) задержали нетрезвого водителя, который с ножом напал на автоинспектора.

      Автомобиль, которым управлял 63-летний нарушитель, полицейские остановили накануне, 3 апреля, днем. Во время оформления административного протокола и погрузки машины на эвакуатор пьяный мужчина напал на 34-летнего инспектора и ударил его ножом в голову.

      Пострадавшего стража порядка доставили в больницу. Как подчеркнул в саратовском управлении СК, ему своевременно оказали необходимую помощь.

      Подозреваемый же был задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте.

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