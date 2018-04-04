Ставропольский наркоторговец оказался наемником украинского нацбатальона

Арестованный в Чувашии за распространение наркотиков безработный Сергей Ильин из Ставропольского края обвиняется не только в торговле запрещенными веществами, но и в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на
юго-востоке Украины.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Чувашской Республике, Сергей Ильин в ноябре 2014 года приехал в Киев, вступил в украинский нацбатальон «Организация украинских националистов» (ОУН), в тренировочном лагере прошел подготовку, получил военное обмундирование, боеприпасы и спецснаряжение, после чего отправился на юго-восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте.
Ильин (позывной Генрих) в составе батальона с ноября по декабрь 2014 года в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области участвовал в качестве стрелка в боях против населения провозглашенной ДНР.
Олег Дмитриев, старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике по связям со СМИ: «Дело возбуждено в отношении 41-летнего безработного Сергея Ильина, зарегистрированного в Ставропольском крае. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Участие наемника в вооруженном конфликте“. За наемничество злоумышленник получил денежное вознаграждение в размере не менее 4 тысяч гривен. В последующем он покинул территорию Украины».
Ильин содержится под стражей на территории Чувашии с февраля текущего года. Его арестовали за наркоторговлю. По данным следствия, в январе мужчина приехал в Чебоксары, чтобы продавать синтетические наркотики. При задержании у него обнаружили более 11,5 грамма запрещенных веществ. Также следствие проверяет информацию о привлечении Ильина к административной ответственности за размещение в соцсети запрещенной нацистской символики в июне 2016 года.
Ильин (позывной Генрих) в составе батальона с ноября по декабрь 2014 года в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области участвовал в качестве стрелка в боях против населения провозглашенной ДНР.
Олег Дмитриев, старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике по связям со СМИ: «Дело возбуждено в отношении 41-летнего безработного Сергея Ильина, зарегистрированного в Ставропольском крае. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Участие наемника в вооруженном конфликте“. За наемничество злоумышленник получил денежное вознаграждение в размере не менее 4 тысяч гривен. В последующем он покинул территорию Украины».
Ильин содержится под стражей на территории Чувашии с февраля текущего года. Его арестовали за наркоторговлю. По данным следствия, в январе мужчина приехал в Чебоксары, чтобы продавать синтетические наркотики. При задержании у него обнаружили более 11,5 грамма запрещенных веществ. Также следствие проверяет информацию о привлечении Ильина к административной ответственности за размещение в соцсети запрещенной нацистской символики в июне 2016 года.
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