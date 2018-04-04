В Кемерове из-за трагедии в «Зимней вишне» отменили салют на 9 Мая

Кемеровские власти приняли решение отменить праздничный салют в честь Дня Победы.
Мэрия отменила тендер на организацию салюта в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя Вишня».
При этом в администрация отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос с празднованием 100-летия города (будет отмечаться 12 июня), передает «Интерфакс».
Напомним, жертвами пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В связи с трагедией в России был объявлен общенациональный траур.
Сейчас в причинах трагедии разбираются сыщики. По предварительной версии, трагедия произошла из-за короткого замыкания. Следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего торгового центра.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
При этом в администрация отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос с празднованием 100-летия города (будет отмечаться 12 июня), передает «Интерфакс».
Напомним, жертвами пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали. В связи с трагедией в России был объявлен общенациональный траур.
Сейчас в причинах трагедии разбираются сыщики. По предварительной версии, трагедия произошла из-за короткого замыкания. Следователи обнаружили высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего торгового центра.
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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