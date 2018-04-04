В Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео

В Ачинске (Красноярский край) задержан мужчина, убивший местного жителя за отказ открыть дверь в подъезд.
По данным следствия, 55-летний мужчина стоял у входа в подъезд жилого дома, когда к нему подошел 34-летний прохожий и попросил открыть дверь. Выполнить просьбу пострадавший пообещал позже, когда докурит сигарету. Однако злоумышленник ударом в голову сбил местного жителя с ног, а потом принялся избивать его.
Все происходило на глазах у случайных прохожих, которые вызвали медиков и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти жизнь избитому мужчине врачи не смогли.
Подозреваемый же позднее явился в полицию с явкой с повинной и был задержан, сообщили в красноярском управлении СК.
Все происходило на глазах у случайных прохожих, которые вызвали медиков и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти жизнь избитому мужчине врачи не смогли.
Подозреваемый же позднее явился в полицию с явкой с повинной и был задержан, сообщили в красноярском управлении СК.
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