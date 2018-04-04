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7 апреля, 13:15
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    В Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео. драки и избиения, Красноярский край, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео

    В Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео

    4 комментария
    • Фото: СК РФ
    В Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео

    В Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео

    В Ачинске прохожий до смерти забил мужчину за отказ открыть подъезд: видео
    • Фото: СК РФ

      • В Ачинске (Красноярский край) задержан мужчина, убивший местного жителя за отказ открыть дверь в подъезд.

      По данным следствия, 55-летний мужчина стоял у входа в подъезд жилого дома, когда к нему подошел 34-летний прохожий и попросил открыть дверь. Выполнить просьбу пострадавший пообещал позже, когда докурит сигарету. Однако злоумышленник ударом в голову сбил местного жителя с ног, а потом принялся избивать его.

      Все происходило на глазах у случайных прохожих, которые вызвали медиков и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти жизнь избитому мужчине врачи не смогли.

      Подозреваемый же позднее явился в полицию с явкой с повинной и был задержан, сообщили в красноярском управлении СК.

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