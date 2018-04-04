На турнире по борьбе в США россиян заменили на спортсменов из Монголии

На Кубке мира по вольной борьбе в американском
Айова-Сити российскую сборную заменили командой Монголии.
Об этом сообщается на сайте Международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы (UWW). Там также отмечается, что, помимо россиян, в соревнованиях не сможет принять участие сборная Ирана. Вместо иранской сборной приглашена команда Индии, а россиян заменит сборная Монголии.
При этом федерация сообщает, что изменения в линейке произошли из-за того, что российские спортсмены задержались с утверждением виз.
Между тем, по данным российского МИД, американское посольство отказало членам сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз, сославшись на нехватку персонала. В МИД РФ подчеркнули, что невыдача виз российским борцам расценивается как грубое нарушение со стороны США — речь идет о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц.
При этом федерация сообщает, что изменения в линейке произошли из-за того, что российские спортсмены задержались с утверждением виз.
Между тем, по данным российского МИД, американское посольство отказало членам сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз, сославшись на нехватку персонала. В МИД РФ подчеркнули, что невыдача виз российским борцам расценивается как грубое нарушение со стороны США — речь идет о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц.
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