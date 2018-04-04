«Секрет на миллион»: Жанна Эппле объяснит, почему увела мужа у Кати Гордон

Новым звездным гостем в студии программы «Секрет на миллион» станет известная актриса Жанна Эппле, полюбившаяся зрителям по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Артистка откровенно расскажет, что на самом деле она думает о мужчинах, и почему ей не везет в личной жизни.
Собеседница Леры Кудрявцевой поведает о непростых отношениях с мамой и расскажет, что привело разрыву с родным человеком. Актриса расскажет, как квартирный вопрос поссорил ее с родным братом. Жанна вспомнит о своем единственном законном супруге, с которым она не виделась 30 лет, и объяснит, что стало причиной их развода. Собственную версию краха семейной жизни выскажет и бывший супруг артистки, приглашенный в студию.
Одним их самых острых моментов программы станет встреча Жанны Эппле с Катей Гордон, у которой героиня программы увела мужа — известного адвоката Сергея Жорина — в тот момент, когда тот готовился стать отцом.
Поддержать артистку придут ее сыновья Потап и Ефим и невестка Ангелина.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 7 апреля, в 17.00 на НТВ.
Одним их самых острых моментов программы станет встреча Жанны Эппле с Катей Гордон, у которой героиня программы увела мужа — известного адвоката Сергея Жорина — в тот момент, когда тот готовился стать отцом.
Поддержать артистку придут ее сыновья Потап и Ефим и невестка Ангелина.
Смотрите программу «Секрет на миллион» в субботу, 7 апреля, в 17.00 на НТВ.
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