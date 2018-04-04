СМИ: в деле Скрипалей появился еще один россиянин

Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон непосредственно перед отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на свои источники, речь идет о человеке, который 3 марта прилетел в Лондон из Москвы тем же рейсом «Аэрофлота», что и Юлия Скрипаль. Несколько часов спустя, пишет издание, россиянин вернулся в Москву. По мнению британских спецслужб, такая короткая поездка «вызывает вопросы».
При этом, по словам собеседника издания, этот человек не проходит по делу как подозреваемый, однако представляет интерес для следствия. Кроме того, отмечает источник, следствие не исключает, что ответственные за отравление Скрипалей покинули страну через несколько часов.
Информация о загадочном россияне появилась и в газете The Sun. Она утверждает, что гражданин РФ пробыл в Лондоне пять часов и после вернулся в Москву.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британская сторона, не проведя полноценного расследования и не предоставив доказательств, стала утверждать, что к отравлению Скрипалей веществом «Новичок» причастно российское государство. Россия это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Накануне стало известно, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок». Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
Между тем президент России Владимир Путин, заявил, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира.
При этом, по словам собеседника издания, этот человек не проходит по делу как подозреваемый, однако представляет интерес для следствия. Кроме того, отмечает источник, следствие не исключает, что ответственные за отравление Скрипалей покинули страну через несколько часов.
Информация о загадочном россияне появилась и в газете The Sun. Она утверждает, что гражданин РФ пробыл в Лондоне пять часов и после вернулся в Москву.
Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британская сторона, не проведя полноценного расследования и не предоставив доказательств, стала утверждать, что к отравлению Скрипалей веществом «Новичок» причастно российское государство. Россия это категорически отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Накануне стало известно, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок». Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
Между тем президент России Владимир Путин, заявил, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира.
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