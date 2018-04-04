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7 апреля, 13:15
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    Глава кемеровского МЧС опроверг сообщения об обыске дома

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    • Фото: МЧС РФ
    Глава кемеровского МЧС опроверг сообщения об обыске дома

    Глава кемеровского МЧС опроверг сообщения об обыске дома

    Глава кемеровского МЧС опроверг сообщения об обыске дома
  • Фото: МЧС РФ

    • Александр Мамонтов, который с 2013 года возглавляет главное управление МЧС по Кемеровской области, опроверг сообщения об обыске по делу о пожаре в «Зимней вишне».

    Комментируя сообщения СМИ о проведении следственных действий у него дома, Мамонтов подчеркнул, что «ничего не проходит», передает ТАСС.

    Напомним, накануне стало известно, что сыщики пришли в главное управление МЧС по Кемеровской области и начали выемку документов. При этом в СМИ появлялась информация о том, что обыски по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» провели и дома у руководителя управления.

    Отметим, что сейчас по делу о трагедии проходят семь человек. В частности, арестованы гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова и руководитель инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

    смотретьСК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    СК озвучил вероятную причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    По предварительным данным, причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание. Очевидцы же рассказали сыщикам, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с поролоновыми кубиками».

    #КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


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