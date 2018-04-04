Глава кемеровского МЧС опроверг сообщения об обыске дома

Александр Мамонтов, который с 2013 года возглавляет главное управление МЧС по Кемеровской области, опроверг сообщения об обыске по делу о пожаре в «Зимней вишне».
Комментируя сообщения СМИ о проведении следственных действий у него дома, Мамонтов подчеркнул, что «ничего не проходит», передает ТАСС.
Напомним, накануне стало известно, что сыщики пришли в главное управление МЧС по Кемеровской области и начали выемку документов. При этом в СМИ появлялась информация о том, что обыски по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» провели и дома у руководителя управления.
Отметим, что сейчас по делу о трагедии проходят семь человек. В частности, арестованы гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова и руководитель инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
По предварительным данным, причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание. Очевидцы же рассказали сыщикам, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с поролоновыми кубиками».
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Напомним, накануне стало известно, что сыщики пришли в главное управление МЧС по Кемеровской области и начали выемку документов. При этом в СМИ появлялась информация о том, что обыски по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» провели и дома у руководителя управления.
Отметим, что сейчас по делу о трагедии проходят семь человек. В частности, арестованы гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова и руководитель инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.
По предварительным данным, причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание. Очевидцы же рассказали сыщикам, что «пучок электрических проводов свисал практически над ванной с поролоновыми кубиками».
#КемеровоМыСТобой: «ЦТ» скорбит вместе с Россией после трагедии в «Зимней вишне»
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии