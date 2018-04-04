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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была обижена на видеосервис. YouTube, полиция, соцсети, стрельба, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была обижена на видеосервис

    Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была обижена на видеосервис

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    Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была обижена на видеосервис

    Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была обижена на видеосервис

    Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина была обижена на видеосервис

      Полиция установила личность женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Нападавшей оказалась 39-летняя жительница штата Насим Агдам. По данным СМИ, она была защитницей прав животных и вела канал на YouTube. Сейчас он заблокирован.

      Отец подозреваемой уже заявил журналистам, что причиной стрельбы стала ненависть к видеогиганту. Девушка неоднократно жаловалась, что ее ролики набирают мало просмотров, а также она обвиняла сервис в том, что он перестал монетизировать ее видео. Истинные мотивы нападения сейчас выясняет полиция.

      Накануне в разгар рабочего дня в здание проникла женщина и открыла огонь. Очевидцы говорят, что раздались как минимум 20 выстрелов. По предварительной версии, нападавшая знала одного из сотрудников YouTube и выбрала его своей главной мишенью. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Сама злоумышленница покончила с собой.

      смотретьСМИ: женщина стреляла в бойфренда в штаб-квартире YouTube
      СМИ: женщина стреляла в бойфренда в штаб-квартире YouTube
      О происшествии немедленно сообщили президенту США, через Twitter Дональд Трамп передал всем сотрудникам компании слова поддержки.




      смотретьСМИ сообщают о десятках пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube
      СМИ сообщают о десятках пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube
      О мотиве власти пока не говорят. Скорее всего, это было преступление на почве ревности или бытовой ссоры. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, версию теракта исключили сразу. По предварительной информации, первым делом женщина выстрелила в своего бойфренда. Остальные, возможно, просто попались ей под горячую руку.

      смотретьОчевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба
      Очевидцы: в штаб-квартире YouTube произошла стрельба
      Очередной случай стрельбы в США, в котором пострадали сразу несколько человек, стал уже 58-м с начала этого года. Он только подстегнет кампанию за ужесточение контроля над продажей и оборотом оружия. К ней буквально пару недель назад, присоединился и сам YouTube, который отказался размещать на своих серверах ролики демонстрирующие пистолеты и автоматы.

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