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    Трейдеры сообщили Медведеву о грозящем независимым АЗС банкротстве. АЗС, Медведев, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрейдеры сообщили Медведеву о грозящем независимым АЗС банкротстве

    Трейдеры сообщили Медведеву о грозящем независимым АЗС банкротстве

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    Трейдеры сообщили Медведеву о грозящем независимым АЗС банкротстве

    Трейдеры сообщили Медведеву о грозящем независимым АЗС банкротстве

      Независимые АЗС могут обанкротиться. Об этом премьера Медведева предупредили трейдеры, которые торгуют нефтепродуктами в России. Все дело в том, что оптовые цены на топливо выросли и, судя по всему, расти продолжат.

      Сейчас в России из 29 тысяч заправок 63% — независимые. И они могут уйти с рынка. Письмо об этом премьеру Медведеву написал Совет по товарным рынкам, который как раз объединяет независимых продавцов нефтепродуктов. Авторы обращения добавляют, что пострадают от этого в основном малонаселенные и труднодоступные районы, где крупные игроки работать не хотят.

      Причиной потенциальных банкротств стал стремительный взлет оптовых цен на бензин. В марте они пробили исторические максимумы, рост продолжается. К примеру, с начала года на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже АИ-92 прибавил больше 10%.

      Трейдеры просят Дмитрия Медведева стабилизировать ситуацию на рынке и предлагают, например, снизить акцизы на бензин и дизель, а также повысить нормативы для нефтяных компаний, чтобы те продавали больше топлива на бирже.

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