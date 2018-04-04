Постпред РФ при ЕС о деле Скрипаля: состав «Новичка» можно найти в Интернете

Британские специалисты априори не могли определить страну происхождения вещества, которым в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Такое мнение в кулуарах Московской конференции по международной безопасности выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
По словам Чижова, Москву не удивили заявления главы британской лаборатории в Портон-Даун о невозможности установить происхождение вещества, которым был отравлен Скрипаль, передает ТАСС.
Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: «Я лично не удивлен этим заключением, потому что то, что они называют „Новичком“, а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известная. Рецептура есть в Интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, британские эксперты были априори не в состоянии определить происхождение».
Ранее глава британской военной лаборатории в Портон-Даун сообщил телеканалу Sky News, что специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь. При этом руководитель лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок» (по британской терминологии).
Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: «Я лично не удивлен этим заключением, потому что то, что они называют „Новичком“, а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известная. Рецептура есть в Интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, британские эксперты были априори не в состоянии определить происхождение».
Ранее глава британской военной лаборатории в Портон-Даун сообщил телеканалу Sky News, что специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь. При этом руководитель лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок» (по британской терминологии).
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