Сирийские военные в Восточной Гуте обнаружили цеха для производства мин

В освобожденной Восточной Гуте правительственные войска зачищают территорию. «Сюрпризы» обнаруживаются практически в каждом доме: мины, оружие, склады с боеприпасами. В некоторых населенных пунктах военные нашли целые цеха по производству взрывчатки.

Очень аккуратно переступая через обломки стен и крыши собственного дома, 26-летняя Хадир один за другим выносит три бережно упакованных ковра. Едва Сакбу несколько лет назад захватили боевики, семья молодой женщины спрятала их в чуланчике, чтобы тащившие все ценное вооруженные террористы не отобрали их единственное богатство. Сгорела мебель, уничтожена вся посуда, а ковры чудом уцелели.



Двое детей пришли помочь маме докатить все это на тележке до мечети, где сейчас они поселились. Третий, самый маленький, остался с бабушкой. Хадир счастлива, что теперь она и члены ее семьи будут спать не на голом полу мечети.



Хадир Джейране, местная жительница: «У нас нет дома, нет ничего. Но большое счастье, что после нескольких лет войны пришел мир. Наши дети живы. Мы нуждаемся во всем. Но хотя бы у нас теперь есть лепешки, которые нам сюда привозит сирийская армия. Еще недавно были дни, когда я не могла дать детям даже маленький кусочек хлеба. Все продукты отбирали вооруженные люди».



Хадир и ее детей пустили к руинам дома только после того, как убедились, что это безопасно. Любое здание, выглядящее снаружи как типичное арабское жилье, может таить в себе сюрпризы.



Саперы обследовали близлежащие дома и никаких взрывных устройств не обнаружили, но нашли целый склад боеприпасов. Там хранились прицелы для снайперских винтовок, два самодельных миномета, собранных из ржавых железных труб. Именно из них боевики обстреливали из Сакбы пригороды Дамаска.



На соседней улице в точно таком же с виду неприметном доме был один из двух госпиталей боевиков. В то время, когда мирные жители города не могли найти лекарств для своих детей, здесь недостатка в медикаментах не испытывали. Из роддомов и больниц под землю террористы утащили все медицинское оборудование. Здесь же горы бинтов, шприцев, большие запасы физраствора. Еду готовили прямо здесь же, в углу была оборудована кухня.



Одна из комнат в подземельях использовалась боевиками в качестве госпиталя. Сюда ведут подземные туннели, сюда приносили раненых. Здесь повсюду валяется огромное число матрасов, пузырьков от различных медикаментов. Перед выходом боевики сожгли остатки всех лекарств.



В одно из зданий экстремисты тайно свозили любой металл. Здесь он переплавлялся в котлах. Из этого весьма некачественного вторсырья изготовлялись мины. Кто бы мог подумать, что дешевая бижутерия, металлические пряжки и даже оловянные пуговицы использовались для того, чтобы начинять самодельные снаряды. При разрыве мины эти мелкие предметы должны были поражать все живое в радиусе нескольких десятков метров. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.