Нефтяные цены снижаются на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

Черное золото эталонных марок дешевеет после подъема накануне.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве цена июньских фьючерсов на нефть Brent упала до 67 долларов 93 центов за баррель (-0,28%). Во вторник контракты подорожали до 68 долларов 12 центов за баррель (+0,71%).
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на май снизилась до 63 долларов 34 центов за баррель (-0,27%). По итогам предыдущей сессии контракты поднялись в цене до 63 долларов 51 цента за баррель (+0,79%).
Накануне поддержку рынку оказали данные о снижении производства нефти странами ОПЕК. По информации агентства Bloomberg, входящие в картель страны в марте сократили добычу черного золота на 170 тысяч баррелей в сутки до минимального уровня за год.
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на май снизилась до 63 долларов 34 центов за баррель (-0,27%). По итогам предыдущей сессии контракты поднялись в цене до 63 долларов 51 цента за баррель (+0,79%).
Накануне поддержку рынку оказали данные о снижении производства нефти странами ОПЕК. По информации агентства Bloomberg, входящие в картель страны в марте сократили добычу черного золота на 170 тысяч баррелей в сутки до минимального уровня за год.
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