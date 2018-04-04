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7 апреля, 13:15
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    Нефтяные цены снижаются на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

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    Нефтяные цены снижаются на торгах в Лондоне и Нью-Йорке

    Нефтяные цены снижаются на торгах в Лондоне и <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Черное золото эталонных марок дешевеет после подъема накануне.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве цена июньских фьючерсов на нефть Brent упала до 67 долларов 93 центов за баррель (-0,28%). Во вторник контракты подорожали до 68 долларов 12 центов за баррель (+0,71%).

    На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на май снизилась до 63 долларов 34 центов за баррель (-0,27%). По итогам предыдущей сессии контракты поднялись в цене до 63 долларов 51 цента за баррель (+0,79%).

    Накануне поддержку рынку оказали данные о снижении производства нефти странами ОПЕК. По информации агентства Bloomberg, входящие в картель страны в марте сократили добычу черного золота на 170 тысяч баррелей в сутки до минимального уровня за год.

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