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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Премьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ. Кемерово, Москва, музыка и музыканты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ

    Премьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ

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    Премьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ

    Премьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ

    Премьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ

      В преддверии Пасхи в Москве состоялась премьера оратории «Страсти по Матфею». Это история о последних днях жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешении.

      Концерт посвятили жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В постановке участвовали как светские, так и церковные хоровые коллективы.

      На сцену вышли 350 человек. Представление сопровождалось световым шоу. На мультимедийные экраны вывели проекции фресок с рассказами о страданиях Христа.

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