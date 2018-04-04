Премьеру оратории «Страсти по Матфею» посвятили жертвам пожара в кемеровском ТЦ

В преддверии Пасхи в Москве состоялась премьера оратории «Страсти по Матфею». Это история о последних днях жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешении.
Концерт посвятили жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В постановке участвовали как светские, так и церковные хоровые коллективы.
На сцену вышли 350 человек. Представление сопровождалось световым шоу. На мультимедийные экраны вывели проекции фресок с рассказами о страданиях Христа.
На сцену вышли 350 человек. Представление сопровождалось световым шоу. На мультимедийные экраны вывели проекции фресок с рассказами о страданиях Христа.
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