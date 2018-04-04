В Подольске пылает мебельный склад

Крупный пожар тушат в подмосковном Подольске. В МЧС сообщили, что мебельный склад охвачен огнем на площади более 660 квадратных метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области: «Информация о пожаре в подмосковном Подольске на Кутузовской улице поступила в 05:15 по московскому времени. Сообщалось, что горит одноэтажное металлическое здание площадью 200 квадратных метров».
Огонь перекинулся на второй склад, до которого было всего 5 метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области: «06:07 произошло возгорание второго склада. В настоящее время общая площадь пожара составляет 650 квадратных метров. В 06:19 пожар был локализован».
Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, в 7:02 открытое горение было ликвидировано. Сейчас ведутся работы по окончательному тушению пожара.
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Огонь перекинулся на второй склад, до которого было всего 5 метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области: «06:07 произошло возгорание второго склада. В настоящее время общая площадь пожара составляет 650 квадратных метров. В 06:19 пожар был локализован».
Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, в 7:02 открытое горение было ликвидировано. Сейчас ведутся работы по окончательному тушению пожара.
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
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