На фотосессии Эрдоган ради удачного снимка «увел» у Путина девушку: видео

Владимир Путин, накануне прибывший с визитом в Анкару, принял участие в церемонии совместного фотографирования с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ради удачного кадра Эрдоган переманил стоявшую рядом с российским лидером девушку.
Турецкий президент перед съемкой заметил, что с его стороны стоят только мужчины, тогда как рядом с Путиным оказались сразу три девушки. После этого Эрдоган попросил одну из участниц встречи перейти на его сторону, чтобы фото получилось сбалансированным.
Начавшийся накануне двухдневный визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой Владимира Путина после победы на президентских выборах. На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой глава государства отметил, что в отношениях Москвы и Анкары нет каких-то провокационных и негативных факторов, которые могли бы навредить совместным проектам, включая АЭС «Аккую» и «Турецкий поток». По мнению российского лидера, на сегодняшний день нет никаких препятствий для развития отношений двух стран.
Эрдоган в свою очередь отметил, что выбор Турции в качестве первой страны для визита показывает высокий уровень отношений между Москвой и Анкарой.
Начавшийся накануне двухдневный визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой Владимира Путина после победы на президентских выборах. На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой глава государства отметил, что в отношениях Москвы и Анкары нет каких-то провокационных и негативных факторов, которые могли бы навредить совместным проектам, включая АЭС «Аккую» и «Турецкий поток». По мнению российского лидера, на сегодняшний день нет никаких препятствий для развития отношений двух стран.
Эрдоган в свою очередь отметил, что выбор Турции в качестве первой страны для визита показывает высокий уровень отношений между Москвой и Анкарой.
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