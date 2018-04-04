История отношений: для чего 69 лет назад был основан блок НАТО

В США 4 апреля 1949 года была создана Организация Североатлантического договора, более известная как НАТО. 12 стран во главе с Соединенными Штатами образовали блок, целью которого стала защита от любой агрессии в отношении государств-участников . В последствии организация взяла на себя роль защиты от советской угрозы.

Как красиво и миролюбиво все начиналось. В учредительных документах 1949 года задачи НАТО формулировались исключительно как «укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе». Но за красивым фасадом скрывалось главное — отражение советской угрозы. Ведь недаром первый генеральный секретарь блока Исмей Гастингс произнес удивительные слова, которые актуальны спустя 70 лет: цель создания НАТО — удерживать русских в стороне, американцев — внутри, а немцев — под.



Владимир Васильев, политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады: «НАТО не только являлся фактором обеспечения безопасности, НАТО создавали как агрессивный блок, как именно новое издание римских когорт или армии Александра Македонского, которые использовались для захвата новых территорий и утверждения порядков, скажем, выгодных прежде всего Соединенным Штатам за пределами Европы, в других странах».



Сначала стран было 12, сейчас их 29. Но главное, что, по сути, в эпоху холодной войны блок НАТО действительно не проводил самостоятельных военных операций. Ситуация резко изменилась в 1991 году. Сначала Кувейт, затем Югославия, а далее, что называется, везде — Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. И почти всегда единым фронтом под чутким руководством США. Лишь однажды за всю историю блока, нашелся один человек, который сказал НАТО «нет».



В 1966 генерал Шарль де Голль объявил, что Франция выходит из военной структуры НАТО. Он пишет письмо американскому президенту Джонсону, в котором сообщает последнему, что в течении двух месяцев он вышлет 33 тысячи американских солдат и офицеров с территории Франции и закроет здание штаб-квартиры НАТО, в котором сейчас располагается университет. Позже в своих мемуарах Шаль де Голль напишет, что отношения с НАТО стали его последней и главной битвой.



Но Николя Саркози вернул Францию во все военные структуры Североатлантического альянса. Да и штаб-квартира блока, которую спешно перебросили в Брюссель, получила новое здание за 2 миллиарда долларов. Его с помпой открыли в прошлом году в присутствии президента Трампа. Но для него важнее другое: сколько каждая страна будет платить за совместную оборону. Вашингтон требует не меньше 2% ВВП.



Дональд Трамп, президент США: «23 из 28 государств-членов все еще не платят то, что они должны платить. Это несправедливо по отношению к людям и налогоплательщикам Соединенных Штатов. И многие из этих стран должны выплатить серьезные суммы денег, которые они не платили в прошлые годы».



Интересно другое: как могут строиться отношения с Россией и могут ли они вообще существовать? В 1954 году СССР даже пытался присоединиться к Североатлантическому альянсу. А сейчас каждый раз из уст любого генсека НАТО мы слышим одно и то же.



Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы хотим развития диалога с Россией, мы не хотим изолировать Россию. Нам не нужна новая холодная война. Мы работаем в направлении более конструктивных отношений с Россией. Разумеется, мы должны объединять диалог с надежным сдерживанием. Это урок, который мы вынесли из холодной войны. Это срабатывало в отношении Советского Союза. и это правильная стратегия в общении с Россией сегодня».



Как передает обозреватель НТВ Вадим Глускер, на практике ведь все совсем иначе. Это и полеты разведывательных самолетов вдоль границ России, интенсивность которых увеличилась примерно в 5 раз, это и развертывание передовых штабов на территории стран Восточной Европы, которые они называют восточным флангом НАТО, это и увеличение заходов американских кораблей в воды Черного моря, не говоря уже о системе ПРО.



Виктор Мураховский, российский военный и общественный деятель, полковник запаса, член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, эксперт Российского совета по международным делам: «По сути, идет освоение театра военных действий в Прибалтике и восточной части Польши. С какой целью? С целью подготовки, переброски американских войск на европейский театр военных действий. В целом они готовят инфраструктуру под развертывание группировки примерно в 300 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка, которая может представлять угрозу военной безопасности Российской Федерации».



На каждый выпад НАТО России есть чем ответить. Несмотря на все слова о том, что все все обо всем знали, презентация нового российского оружия, которую провел Владимир Путин, ввергла Запад в состояние легкого шока. А возможен ли диалог? Это вопрос открытый, с учетом того, что НАТО в контексте дела Скрипаля в знак солидарности с Великобританией и США высылает 7 сотрудников российской миссии при Североатлантическом альянсе.