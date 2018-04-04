Поэту-песеннику Илье Резнику исполнилось 80 лет

Народный артист Илья Резник родился в Ленинграде, в возрасте 3 лет пережил блокадную зиму и был эвакуирован на Урал. С 20 лет он жил мечтой о театральной сцене, но по-настоящему знаменитым его сделала эстрада. Сегодня знаменитому российскому поэту исполнилось 80 лет.

Илья Резник уже много лет назад сел в кабриолет и уехал не куда-нибудь, а в съемный дом на Рублёвке. Его маленькая страна — он, жена, домработница, 5 кошек и 3 собаки. Шутить в доме артиста любят, например, о прошедшем только что концерте в Кремле.



Илья Резник, народный артист России: «Первое отделение длилось 4 часа. Ужасно долго, но никто вроде не сбежал».



Резник прекрасно выглядит, каждый день проплывает по километру, любит как следует отдохнуть и позагорать в Крыму, а если хватает денег, то в Эмиратах вместе с третьей женой, мастером спорта по легкой атлетике, которая на 30 лет младше. Сложно поверить, что артист едва не умер от обострения язвы. Пережить сложный период помогла его муза Алла Пугачёва. Они познакомились в далеком 1972 году на концерте в Ленинграде. Резнику понравилось, как поет Пугачёва, он решил показать ей свои песни.



Илья Резник: «Она спросила: есть у вас что еще? Я достал ноты, там была песня, которая потом стала важной для ее карьеры».



Потом были «Старинные часы» и, конечно, «Маэстро». Слова были написаны в гостинице за ночь. Типичная история для Ильи Резника, который на салфетках и бумажных обрывках написал слова для трех тысяч песен.



Все пишется от руки, до сих пор в кабинете артиста нет компьютера, творит он по ночам. В его архивах 71 песня для Аллы Борисовны и много композиций для Любови Успенской, Лаймы Вайкуле, Владимира Преснякова. Как выяснила корреспондент Алина Репина, хит про стюардессу Жанну родился не в самолете, а дома. Необязательно же видеть то, о чем он поешь.



В прошлом году Илья Резник окрестился, нет уже, похоже, дьявола в деталях. Он не правит черновики и не гонится за сложными рифмами, в отличие от современных поэтов-рэперов. Он спит по 5 часов, после дефолта 1998 года не копит деньги и по-прежнему пишет, но не для эстрады, а, например, гимн Росгвардии или стихотворные молитвы. Кажется, артист всем доволен.