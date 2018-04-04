СМИ: установлена личность женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире YouTube

В полиции заявили, что оружием устроившей стрельбу в
штаб-квартире YouTube женщины был пистолет. Ранив троих человек она покончила с собой. А СМИ сообщили имя виновницы происшествия.
Как передает телеканал ABC News со ссылкой на источники в полиции, женщина, которая устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube не являлась сотрудницей компании. По предварительным данным, 39-летняя Насим Агдам проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего.
Полиция уверена в том, что целью стрельбы был ее знакомый 36-летний мужчина, который сейчас находится в больнице Сан-Франциско с огнестрельными ранениями в критическом состоянии. В результате происшествия огнестрельные ранения также получили еще две женщины в возрасте 32 и 27 лет. Следователи предполагают, что те случайно пострадали во время стрельбы. Обе женщины также госпитализированы.
Изначально в полиции сообщили о четвертом пострадавшем, однако впоследствии выяснилось, что он не получил огнестрельных ранений: один из сотрудников YouTube повредил ногу во время экстренной эвакуации из здания. Мужчине оказали медицинскую помощь.
Шеф полиции Сан-Бруно сообщил, что стрелявшая была вооружена пистолетом. Она произвела почти 2 десятка выстрелов в кафе на территории компании, а потом покончила с собой. Американские СМИ предположили, что речь идет о бытовом конфликте или ссоре с бойфрендом.
Генеральный директор корпорации Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи сообщил, что компания делает все возможное, чтобы поддержать пострадавших и их семьи. Со словами поддержки в адрес пострадавших и их семей выступила также гендиректор YouTube Сюзан Воджицки.
А президент США Дональд Трамп, который также выразил сочувствие пострадавшим, отметил блестящую работу полиции, которая прибыла на место происшествия спустя 2 минуты после сообщений о стрельбе и эвакуировала персонал компании.
В первые минуты после происшествия американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших при стрельбе в здании компании YouTube, но эта информация не подтвердилась.
Полиция уверена в том, что целью стрельбы был ее знакомый 36-летний мужчина, который сейчас находится в больнице Сан-Франциско с огнестрельными ранениями в критическом состоянии. В результате происшествия огнестрельные ранения также получили еще две женщины в возрасте 32 и 27 лет. Следователи предполагают, что те случайно пострадали во время стрельбы. Обе женщины также госпитализированы.
Изначально в полиции сообщили о четвертом пострадавшем, однако впоследствии выяснилось, что он не получил огнестрельных ранений: один из сотрудников YouTube повредил ногу во время экстренной эвакуации из здания. Мужчине оказали медицинскую помощь.
Шеф полиции Сан-Бруно сообщил, что стрелявшая была вооружена пистолетом. Она произвела почти 2 десятка выстрелов в кафе на территории компании, а потом покончила с собой. Американские СМИ предположили, что речь идет о бытовом конфликте или ссоре с бойфрендом.
Генеральный директор корпорации Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи сообщил, что компания делает все возможное, чтобы поддержать пострадавших и их семьи. Со словами поддержки в адрес пострадавших и их семей выступила также гендиректор YouTube Сюзан Воджицки.
There are no words to describe how horrible it was to have an active shooter @YouTube today. Our deepest gratitude to law enforcement & first responders for their rapid response. Our hearts go out to all those injured & impacted today. We will come together to heal as a family.— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) 4 апреля 2018 г.
А президент США Дональд Трамп, который также выразил сочувствие пострадавшим, отметил блестящую работу полиции, которая прибыла на место происшествия спустя 2 минуты после сообщений о стрельбе и эвакуировала персонал компании.
В первые минуты после происшествия американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших при стрельбе в здании компании YouTube, но эта информация не подтвердилась.
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