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7 апреля, 13:15
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    Минобороны: в Восточной Гуте находят оставленные боевиками склады боеприпасов

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    Минобороны: в Восточной Гуте находят оставленные боевиками склады боеприпасов

    Минобороны: в Восточной Гуте находят оставленные боевиками склады боеприпасов

    Сирийские военные обнаружили на территории Восточной Гуты крупные склады с боеприпасами и цеха боевиков по производству мин и взрывчатки.

    Юрий Евтушенко, начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал: «В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. 2 апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки».

    Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в Замальке на складе обнаружены около трех тысяч гранат, более 500 мин производства Болгарии и США, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ из Саудовской Аравии.

    Юрий Евтушенко: «В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов и решаются первоочередные задачи по восстановлению инфраструктуры, обеспечению возвращающихся жителей водой и едой».

    смотретьВ Восточную Гуту вернулись больше 40 тысяч мирных сирийцев
    В Восточную Гуту вернулись больше 40 тысяч мирных сирийцев
    Напомним, накануне российские военные сообщили, что в освобожденные районы Восточной Гуты вернулись более 40 тысяч мирных жителей.

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