В Мексике рассматривают закон о всеобщем донорстве органов умерших людей

Власти Мексики готовятся принять закон, разрешающий посмертное изъятие донорских органов любого взрослого умершего человека без согласия его родных.
Сенат Мексики одобрил реформу системы здравоохранения, предполагающую автоматическое включение в список потенциальных доноров всех умерших совершеннолетних людей. Согласно законопроекту, после вступления документа в силу больше не будет требоваться согласие родственников на изъятие донорских органов и тканей умерших людей. Речь идет о всех скончавшихся совершеннолетних, то есть лицах старше 18 лет.
Единственным исключением из этого правила может быть письменное заявление покойного, в котором он заявляет протест против посмертного использования его органов и тканей для трансплантации.
Скандальный законопроект, который вызвал бурную реакцию общественности Мексики, теперь должен пройти утверждение в палате депутатов, пишет РИА Новости.
Единственным исключением из этого правила может быть письменное заявление покойного, в котором он заявляет протест против посмертного использования его органов и тканей для трансплантации.
Скандальный законопроект, который вызвал бурную реакцию общественности Мексики, теперь должен пройти утверждение в палате депутатов, пишет РИА Новости.
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