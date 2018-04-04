На Камчатке из-за снежной бури отменили занятия в школах

В связи с мощным снегопадом, принесенным циклоном на Камчатку, в школах отменены занятия. Часть дорог закрыта для проезда транспорта.
Сообщение пресс-службы мэрии Петропавловска-Камчатского: «В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Администрация городского округа обращается к владельцам личного автотранспорта с просьбой оставить свои машины на стоянке и воспользоваться общественным транспортом».
Синоптики предупредили, что под воздействие снежного фронта попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинский, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский и Карагинский районы Камчатки. По прогнозам, непогода будет бушевать в регионе несколько дней.
Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «В связи с ограниченной видимостью, снежными осадками и ветром закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения „Совхоз Начикинский — с. Усть-Большерецк — п. Октябрьский“».
Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, спасатели приведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия, вызванные непогодой.
Синоптики предупредили, что под воздействие снежного фронта попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинский, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий, Соболевский, Мильковский, Быстринский, Усть-Камчатский и Карагинский районы Камчатки. По прогнозам, непогода будет бушевать в регионе несколько дней.
Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «В связи с ограниченной видимостью, снежными осадками и ветром закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге местного значения „Совхоз Начикинский — с. Усть-Большерецк — п. Октябрьский“».
Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, спасатели приведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия, вызванные непогодой.
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