СМИ: женщина стреляла в бойфренда в штаб-квартире YouTube

Американские СМИ пишут, что причиной стрельбы, которая произошла во вторник вечером в здании компании YouTube в
Сан-Бруно, мог быть конфликт убившей себя женщины с возлюбленным.
Издание The Daily Beast со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что стрельба, которая произошла во вторник вечером в штаб-квартире YouTube в калифорнийском городке Сан-Бруно, не имеет отношения к терроризму. По данным издания, женщина несколько раз выстрелила в своего бойфренда, а потом застрелилась. Полиция предполагает, что речь идет о семейном конфликте, ссоре на бытовой почве.
Телеканал NBC News со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрельба началась в кафетерии на открытой террасе, расположенной на территории штаб-квартиры. По предварительным данным, огонь открыла женщина в возрасте около 30 лет.
Никаких официальных заявлений на этот счет со стороны полиции пока не прозвучало. Там говорят о том, что ведется расследование всех обстоятельства происшествия. По словам шефа полиции Сан-Бруно Эда Барберини, подозреваемая в стрельбе женщина, вероятно, действовала одна, и после пары десятков выстрелов покончила с собой.
Также Барберини сообщил на пресс-конференции, что в калифорнийские больницы были доставлены четверо пострадавших с огнестрельными ранениями, и что один из них — 36-летний мужчина — находится в критическом состоянии. Однако врач больницы Сан-Франциско Андре Кэмпбелл подтвердил журналистам телеканала ABC News информацию о троих пациентах, поступивших с огнестрельными ранениями после стрельбы в Сан-Бруно: мужчине и двух женщинах. ранее некоторые американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших при стрельбе в здании компании YouTube.
Сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о звуках стрельбы в штаб-квартире компании в Калифорнии. В здании работают более тысячи сотрудников, многие из них заперлись в своих комнатах. Прибывшая полиция эвакуировала людей из здания. Район происшествия был оцеплен. Сообщалось, что стрельбу в здании интернет-сервиса открыла «белая женщина в темной одежде». Позже появилась информация, что она покончила с собой, и что пострадавших госпитализировали. Им уже выразил слова сочувствия президент США, который высоко оценил оперативность реакции полиции и спецслужб на происшествие в Сан-Бруно.
Телеканал NBC News со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрельба началась в кафетерии на открытой террасе, расположенной на территории штаб-квартиры. По предварительным данным, огонь открыла женщина в возрасте около 30 лет.
Никаких официальных заявлений на этот счет со стороны полиции пока не прозвучало. Там говорят о том, что ведется расследование всех обстоятельства происшествия. По словам шефа полиции Сан-Бруно Эда Барберини, подозреваемая в стрельбе женщина, вероятно, действовала одна, и после пары десятков выстрелов покончила с собой.
Также Барберини сообщил на пресс-конференции, что в калифорнийские больницы были доставлены четверо пострадавших с огнестрельными ранениями, и что один из них — 36-летний мужчина — находится в критическом состоянии. Однако врач больницы Сан-Франциско Андре Кэмпбелл подтвердил журналистам телеканала ABC News информацию о троих пациентах, поступивших с огнестрельными ранениями после стрельбы в Сан-Бруно: мужчине и двух женщинах. ранее некоторые американские СМИ со слов очевидцев сообщали о десятках пострадавших при стрельбе в здании компании YouTube.
Сотрудники компании YouTube написали в соцсетях о звуках стрельбы в штаб-квартире компании в Калифорнии. В здании работают более тысячи сотрудников, многие из них заперлись в своих комнатах. Прибывшая полиция эвакуировала людей из здания. Район происшествия был оцеплен. Сообщалось, что стрельбу в здании интернет-сервиса открыла «белая женщина в темной одежде». Позже появилась информация, что она покончила с собой, и что пострадавших госпитализировали. Им уже выразил слова сочувствия президент США, который высоко оценил оперативность реакции полиции и спецслужб на происшествие в Сан-Бруно.
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