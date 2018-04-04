Журналисты НТВ выяснили, в каких регионах России жить лучше всего

По России с любовью: почему россияне стали массово мигрировать по стране в поисках лучшей доли? Из каких регионов бегут, а в каких мечтают осесть?
Доля потенциальных внутренних мигрантов в стране растет, да и государство поддерживает. За переезд на Дальний Восток, например, подъемные увеличили до 1 миллиона. А ведь не все знают, что есть не только дальневосточный гектар, но и костромской. Что на Ямале очень ждут учителей, а в Крыму — врачей. И пока продрогшие северяне мчатся за солнышком на Кубань, жители Краснодара, затосковавшие по настоящей русской зиме, осваивают Сибирь. Но везде ли местные жители рады новым «понаехавшим»? Не сойдутся ли они в схватке за рабочие места и путевки в детсады и школы? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
По собравшимся за столом в этом краснодарском кафе можно учить географию России: Алексей — из Комсомольска-на-Амуре, Артём — из Благовещенска, Дмитрий — из Челябинска, Вика — из Ухты, семья Васькиных — из Хабаровска. У каждого из них своя история переезда на Кубань. Но цель одна — поиск не только теплой, но и лучшей жизни.
Григорий Васькин: «В Хабаровске, конечно, зарплаты чуть выше. Но и уровень цен практически в 2 раза выше на все, на продукты, на вещи. Поэтому жить там, конечно, дорого».
Однако, такой интерес к родному краю не всем краснодарцам пришелся по душе. На некоторых интернет-порталах появились даже обращения к властям края перестать рекламировать красоты Кубани. У коренных краснодарцев, как у москвичей, почти все разговоры сводятся к одному: к многокилометровым заторам на дорогах, из которых и за 2 часа порой не выберешься. И к «понаехавшим»: за последние 7 лет население города выросло почти в 2 раза.
Алексей Геращенко: «Говорят, что мы забираем их рабочие места, создаем очереди в детские сады, школы и пробки на дорогах».
Замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко заверяет: большинство жителей Кубани «понаехавшим» очень даже радо. Приезжие покупают недвижимость, значит, поднимают экономику. И не только занимают, но наоборот, создают рабочие места. Хотя с социальной сферай, и правда, беда. Ведь не от хорошей жизни одна из краснодарских школ уже несколько лет устанавливает рекорд, набирая по 20 первых классов.
Дмитрий Логвиненко, заместитель главы администрации Краснодара: «Мы не успеваем строить школы, садики, поликлиники, больницы. Хотя стараемся изо всех сил».
Но такая «головная боль» Краснодара для других регионов — предмет зависти.
Сергей Иванов, директор департамента АПК Костромской области: «Любой житель Российской Федерации, желающий заниматься сельским хозяйством, может участвовать в этом проекте».
Пока взоры россиян были устремлены на Дальний Восток, по соседству со столицей учредили свою программу под рабочим названием «костромской гектар». Рамазан Абдурахманов с нескрываемой гордостью показывает свои новые владения. Земельный участок в Костромской области площадью более 50 гектаров он получил бесплатно.
Рамазан Абдурахманов, фермер: «Здесь у нас будут многолетние травы. Будем сеять и на зиму заготавливать корма, чтобы потом не докупать ничего».
У Рамазана свое молочное хозяйство под Костромой. Но власти надеются привлечь не только местных фермеров. Программа заработала лишь полгода назад, а в Минсельхозе уже не успевают обрабатывать заявки. Там успокаивают желающих: пустующей земли в области слишком много. Они готовы раздать 170 тысяч гектаров. Бесплатный договор заключают на 6 лет. После аренду можно продлить на выгодных условиях. Но если чиновники заметят, что земля остается в запустении, ее без колебаний отберут.
Сергей Бойченко, заместитель директора департамента образования ЯНАО: «Если вы талантливые, умные, дерзкие, приезжайте к нам на Ямал работать учителями».
Молодых педагогов на Ямал завлекают служебной квартирой, денежными грантами и карьерными перспективами. За пять лет по госпроекту на север приехали работать больше сотни учителей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По собравшимся за столом в этом краснодарском кафе можно учить географию России: Алексей — из Комсомольска-на-Амуре, Артём — из Благовещенска, Дмитрий — из Челябинска, Вика — из Ухты, семья Васькиных — из Хабаровска. У каждого из них своя история переезда на Кубань. Но цель одна — поиск не только теплой, но и лучшей жизни.
Григорий Васькин: «В Хабаровске, конечно, зарплаты чуть выше. Но и уровень цен практически в 2 раза выше на все, на продукты, на вещи. Поэтому жить там, конечно, дорого».
Однако, такой интерес к родному краю не всем краснодарцам пришелся по душе. На некоторых интернет-порталах появились даже обращения к властям края перестать рекламировать красоты Кубани. У коренных краснодарцев, как у москвичей, почти все разговоры сводятся к одному: к многокилометровым заторам на дорогах, из которых и за 2 часа порой не выберешься. И к «понаехавшим»: за последние 7 лет население города выросло почти в 2 раза.
Алексей Геращенко: «Говорят, что мы забираем их рабочие места, создаем очереди в детские сады, школы и пробки на дорогах».
Замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко заверяет: большинство жителей Кубани «понаехавшим» очень даже радо. Приезжие покупают недвижимость, значит, поднимают экономику. И не только занимают, но наоборот, создают рабочие места. Хотя с социальной сферай, и правда, беда. Ведь не от хорошей жизни одна из краснодарских школ уже несколько лет устанавливает рекорд, набирая по 20 первых классов.
Дмитрий Логвиненко, заместитель главы администрации Краснодара: «Мы не успеваем строить школы, садики, поликлиники, больницы. Хотя стараемся изо всех сил».
Но такая «головная боль» Краснодара для других регионов — предмет зависти.
Сергей Иванов, директор департамента АПК Костромской области: «Любой житель Российской Федерации, желающий заниматься сельским хозяйством, может участвовать в этом проекте».
Пока взоры россиян были устремлены на Дальний Восток, по соседству со столицей учредили свою программу под рабочим названием «костромской гектар». Рамазан Абдурахманов с нескрываемой гордостью показывает свои новые владения. Земельный участок в Костромской области площадью более 50 гектаров он получил бесплатно.
Рамазан Абдурахманов, фермер: «Здесь у нас будут многолетние травы. Будем сеять и на зиму заготавливать корма, чтобы потом не докупать ничего».
У Рамазана свое молочное хозяйство под Костромой. Но власти надеются привлечь не только местных фермеров. Программа заработала лишь полгода назад, а в Минсельхозе уже не успевают обрабатывать заявки. Там успокаивают желающих: пустующей земли в области слишком много. Они готовы раздать 170 тысяч гектаров. Бесплатный договор заключают на 6 лет. После аренду можно продлить на выгодных условиях. Но если чиновники заметят, что земля остается в запустении, ее без колебаний отберут.
Сергей Бойченко, заместитель директора департамента образования ЯНАО: «Если вы талантливые, умные, дерзкие, приезжайте к нам на Ямал работать учителями».
Молодых педагогов на Ямал завлекают служебной квартирой, денежными грантами и карьерными перспективами. За пять лет по госпроекту на север приехали работать больше сотни учителей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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