В Киеве «Марш против олигархов» собрал тысячи участников

Охота на олигархов: что требуют тысячи разъяренных националистов, которые перекрыли правительственный квартал украинской столицы?
То, что происходит сейчас на Украине, некоторые эксперты уже сравнили с временами Махно и Петлюры. Разбушевавшиеся националисты ночью под Ровно захватили Свято-Успенский храм Московского патриархата. А в Киеве попытались ворваться в Киево-Печёрскую лавру. Священнослужителям пришлось закрывать ворота и вызывать полицию. Но главные события разворачивались вокруг правительственного квартала.
С самого утра в центре Киева во вторник опять собралась огромная толпа. По оценкам полиции, митинговали около 2,5 тысячи человек. Но очевидцы говорят, что собралось раза в четыре больше людей. В Интернете начали появляться сообщения: «Что это, новый Майдан?»
Радикалы митинговали под лозунгом «За украинское будущее без олигархов». Протестующие обвиняли власть в том, что она — марионетка в руках воротил бизнеса и требовали прекратить разворовывать страну. Националисты вспомнили приватизацию 1990-х, потребовали от власти «не продавать крупнейшие советские заводы». И даже заговорили о возврате к 8-часовому рабочему дню.
Полный список своих требований, среди которых закон против офшоров, налог на роскошь и отмена президентской, депутатской и судейской неприкосновенности, митингующие, по словам их лидеров, передали премьеру Гройссману.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
С самого утра в центре Киева во вторник опять собралась огромная толпа. По оценкам полиции, митинговали около 2,5 тысячи человек. Но очевидцы говорят, что собралось раза в четыре больше людей. В Интернете начали появляться сообщения: «Что это, новый Майдан?»
Радикалы митинговали под лозунгом «За украинское будущее без олигархов». Протестующие обвиняли власть в том, что она — марионетка в руках воротил бизнеса и требовали прекратить разворовывать страну. Националисты вспомнили приватизацию 1990-х, потребовали от власти «не продавать крупнейшие советские заводы». И даже заговорили о возврате к 8-часовому рабочему дню.
Полный список своих требований, среди которых закон против офшоров, налог на роскошь и отмена президентской, депутатской и судейской неприкосновенности, митингующие, по словам их лидеров, передали премьеру Гройссману.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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