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    В Нефтекамске пылает Центральный рынок. Башкирия, МЧС, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нефтекамске пылает Центральный рынок

    В Нефтекамске пылает Центральный рынок

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    • Фото: @ANAKOIHER / twitter.com
    В Нефтекамске пылает Центральный рынок

    В Нефтекамске пылает Центральный рынок

    В Нефтекамске пылает Центральный рынок
    • Фото: @ANAKOIHER / twitter.com

      • Специалисты МЧС локализовали крупный пожар в центре Нефтекамска. Борьба с огнем продолжается.

      В региональном главке МЧС сообщили, что сообщение о пожаре в одноэтажном здании Центрального рынка на Дорожной улице поступило в 21:46. Пылает одноэтажное кирпичное здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

      Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии: «В 22:49 пожар локализован. Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара».

      По предварительным данным, пострадавших нет, цитирует ТАСС.

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