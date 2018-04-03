В Нефтекамске пылает Центральный рынок

Специалисты МЧС локализовали крупный пожар в центре Нефтекамска. Борьба с огнем продолжается.
В региональном главке МЧС сообщили, что сообщение о пожаре в одноэтажном здании Центрального рынка на Дорожной улице поступило в 21:46. Пылает одноэтажное кирпичное здание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии: «В 22:49 пожар локализован. Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара».
По предварительным данным, пострадавших нет, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии: «В 22:49 пожар локализован. Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории после ликвидации пожара».
По предварительным данным, пострадавших нет, цитирует ТАСС.
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