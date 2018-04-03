США выделят Прибалтике $170 млн на военную помощь

После встречи Трампа с президентами Эстонии, Литвы и Латвии в Вашингтоне объявили о выделении 170 млн долларов на закупку боеприпасов и подготовку военнослужащих стран Прибалтики.
Из заявления Белого дома: «США планируют предоставить прибалтийским партнерам почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн — на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы».
В распространенном заявлении Белого дома также говорится, что Вашингтон намерен продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ, цитирует «Интерфакс».
В вторник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Латвии Раймондса Вейониса, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Литвы Далю Грибаускайте.
В распространенном заявлении Белого дома также говорится, что Вашингтон намерен продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ, цитирует «Интерфакс».
В вторник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Латвии Раймондса Вейониса, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Литвы Далю Грибаускайте.
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