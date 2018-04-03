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7 апреля, 13:15
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    США выделят Прибалтике $170 млн на военную помощь

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    США выделят Прибалтике $170 млн на военную помощь

    США выделят Прибалтике $170 млн на военную помощь

    США выделят Прибалтике $170 млн на военную помощь
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • После встречи Трампа с президентами Эстонии, Литвы и Латвии в Вашингтоне объявили о выделении 170 млн долларов на закупку боеприпасов и подготовку военнослужащих стран Прибалтики.

    Из заявления Белого дома: «США планируют предоставить прибалтийским партнерам почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн — на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы».

    В распространенном заявлении Белого дома также говорится, что Вашингтон намерен продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ, цитирует «Интерфакс».

    В вторник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Латвии Раймондса Вейониса, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Литвы Далю Грибаускайте.

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