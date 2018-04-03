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    Песков: «маразм» в связи с обвинениями РФ по делу Скрипаля закончится не скоро

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Песков: «маразм» в связи с обвинениями РФ по делу Скрипаля закончится не скоро

    Песков: «маразм» в связи с обвинениями РФ по делу Скрипаля закончится не скоро

    Песков: «маразм» в связи с обвинениями РФ по делу Скрипаля закончится не скоро
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента РФ не ожидает скорого завершения истории с обвинениями России по делу Скрипаля, но считает, что Лондону придется принести извинения.

    Ситуация с обвинениями России в отравлении Скрипалей зашла слишком далеко и в ближайшее время не разрешится, но британским властям рано или поздно придется извиниться перед Москвой за необоснованные обвинения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому… А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне».

    При этом, добавил Песков, крах версии Лондона о причастности Москвы к инциденту неизбежен.

    Дмитрий Песков: «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится. Но неизбежно такие прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».

    смотретьМосква не примет итоги расследования дела Скрипаля без участия российских экспертов
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    Напомним, ранее во вторник специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали действительно были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», но никаких доказательств, что вещество произведено в России и за инцидентом стоит Москва, нет. МИД Великобритании также признал, что обвинения в адрес Москвы отчасти основывались на собственных оценках информации. При этом британская сторона не отказывается от заявлений, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери якобы причастна Россия.

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