Песков: «маразм» в связи с обвинениями РФ по делу Скрипаля закончится не скоро

Пресс-секретарь президента РФ не ожидает скорого завершения истории с обвинениями России по делу Скрипаля, но считает, что Лондону придется принести извинения.
Ситуация с обвинениями России в отравлении Скрипалей зашла слишком далеко и в ближайшее время не разрешится, но британским властям рано или поздно придется извиниться перед Москвой за необоснованные обвинения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому… А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне».
При этом, добавил Песков, крах версии Лондона о причастности Москвы к инциденту неизбежен.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится. Но неизбежно такие прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».
Напомним, ранее во вторник специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали действительно были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», но никаких доказательств, что вещество произведено в России и за инцидентом стоит Москва, нет. МИД Великобритании также признал, что обвинения в адрес Москвы отчасти основывались на собственных оценках информации. При этом британская сторона не отказывается от заявлений, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери якобы причастна Россия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому… А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне».
При этом, добавил Песков, крах версии Лондона о причастности Москвы к инциденту неизбежен.
Дмитрий Песков: «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится. Но неизбежно такие прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».
Напомним, ранее во вторник специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали действительно были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», но никаких доказательств, что вещество произведено в России и за инцидентом стоит Москва, нет. МИД Великобритании также признал, что обвинения в адрес Москвы отчасти основывались на собственных оценках информации. При этом британская сторона не отказывается от заявлений, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери якобы причастна Россия.
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