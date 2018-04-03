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    В эрмитажном дворе «вырос» бронзовый каштан. Санкт-Петербург, Эрмитаж, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ эрмитажном дворе «вырос» бронзовый каштан

    В эрмитажном дворе «вырос» бронзовый каштан

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    В эрмитажном дворе «вырос» бронзовый каштан

    В эрмитажном дворе «вырос» бронзовый каштан

    В эрмитажном дворе «вырос» бронзовый каштан

      Во дворе Зимнего дворца появилась скульптура, символизирующая собой победу силы света над силой тяжести.

      В Большом дворе Зимнего дворца пустило корни бронзовое дерево Джузеппе Пеноне. Известный итальянский художник украсил рукотворные ветви пятью гигантскими булыжниками, напоминающими увеличенные копии брусчатки с исторического эрмитажного двора.

      Скульптуру под названием «Идеи из камня — 1372 кг света» Джузеппе Пеноне создал восемь лет назад, вдохновившись видом заснеженного каштана. По задумке автора, эта композиция демонстрирует победу силы света над силой тяжести.

      Джузеппе Пеноне, художник (Италия): «Скульптура выполнена из бронзы и камня, так что равновесие, действительно, выглядит очень хрупким. Но скажу по секрету: внутри спрятана сложная инженерная конструкция. Каждый камень закреплен с помощью специальных штырей, поэтому выдержит порывы ветра до 150 метров в секунду и даже землетрясение».

      Символично, что бронзовый каштан Джузеппе Пеноне установил накануне собственного дня рождения. Сегодня ему исполнился 71 год. Именинник признался, что внимательно изучил, как именно наклоняются в эрмитажном дворе клены, дубы и липы, и свое дерево закрепил под таким же углом.

      В Петербурге итальянский художник гостит впервые. Больше всего, по его словам, здесь впечатляет энергия города, невероятный вид на Неву и странный холод. Впрочем, каштан Пеноне будет украшать Большой двор Зимнего дворца вплоть до начала июля. Зацвести не зацветет, но придаст Северной столице сходство с Римом, Версалем, Венецией и другими городами, где выставлялись скульптуры итальянского мастера.

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