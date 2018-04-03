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    Путин: похожие на «Новичок» вещества могут производить 20 стран мира

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин: похожие на «Новичок» вещества могут производить 20 стран мира

    Путин: похожие на «Новичок» вещества могут производить 20 стран мира

    Путин: похожие на «Новичок» вещества могут производить 20 стран мира
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах мира, заявил президент России Владимир Путин.

    Вещества типа «Новичок», одним из видов которых, по данным британских следователей, были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, могут производиться в 20 странах мира. Об этом на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Владимир Путин, президент РФ: «По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества».

    По словам российского лидера, скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания по делу Скрипаля, вызывает удивление, тем более, что происхождения отравляющего вещества до сих пор не известно.

    Владимир Путин: «Только что, как мне доложили, генеральный директор лаборатории в Портон-Даун, что в восьми километрах от того места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страну происхождения этого нервно-паралитического вещества, и они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации».

    Путин также подчеркнул, что Россия заинтересована в полноценном расследовании отравления Сергея Скрипаля и хочет получить данные этого расследования.

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    Напомним, ранее во вторник специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что Скрипали действительно были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», но никаких доказательств, что вещество произведено в России и за инцидентом стоит Москва, нет. При этом британская сторона не отказывается от заявлений, что к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери якобы причастна Россия.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявление британских специалистов из Портон-Дауна только подтверждает: обвинения Лондона в отношении России безосновательны.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «С самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что вот эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены».

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