Петербургский гипермаркет раздаст чемоданы всем участникам скандальной акции

Администрация сети гипермаркетов оказалась не готова к наплыву покупателей, ожидавших бесплатные чемоданы. Оценив масштабы бедствия, решено всем накопившим наклейки выдать заветную дорожную сумку.
Акция, которую устроил магазин, завершается в середине апреля. Но уже сейчас администрация сети поняла, что оказалась не готова к слишком активному собирательству покупателей. Кто ж знал, что чемоданное настроение будет у всего Петербурга, и покупатели с легкостью накопят по 50 наклеек.
Наверное, произошли ошибки в расчетах. Об этом честно объявили по всем магазинам. Но уговор, как вводится, дороже денег и даже самого чемодана. В итоге на проспекте Маршала Жукова некоторые позабыли про широко известную культуру петербуржца и устроили чемоданную революцию.
Из-за нехватки чемоданов администрация магазина ввела ограничение: предоставить просто заполненный наклейками бланк теперь недостаточно. У всех проверяют скидочные карты, на которых каждый стикер отмечается. Но и в таком случае чемоданы не выдают. Так произошло с Ольгой Ильиной.
Таких примеров набралось много. После чего люди подумали, что это кассиры — враги народа. На чемоданах сидят и по блату распределяют сумки между своими близкими друзьями. Правда, доказать это оказалось невозможно.
Ирина Циплинская, руководитель направления по связям с общественностью гипермаркетов: «Мы хотим заверить всех наших клиентов, что все, кто добросовестно копил наклейки, обязательно получат свои чемоданы. Не переживайте. Мы понимаем, что сейчас есть некое волнение, очереди, стресс. Мы просим прощения».
Корреспондент НТВ Антон Зыков расскажет о чемоданных войнах и любви горожан к бесплатному.
Наверное, произошли ошибки в расчетах. Об этом честно объявили по всем магазинам. Но уговор, как вводится, дороже денег и даже самого чемодана. В итоге на проспекте Маршала Жукова некоторые позабыли про широко известную культуру петербуржца и устроили чемоданную революцию.
Из-за нехватки чемоданов администрация магазина ввела ограничение: предоставить просто заполненный наклейками бланк теперь недостаточно. У всех проверяют скидочные карты, на которых каждый стикер отмечается. Но и в таком случае чемоданы не выдают. Так произошло с Ольгой Ильиной.
Таких примеров набралось много. После чего люди подумали, что это кассиры — враги народа. На чемоданах сидят и по блату распределяют сумки между своими близкими друзьями. Правда, доказать это оказалось невозможно.
Ирина Циплинская, руководитель направления по связям с общественностью гипермаркетов: «Мы хотим заверить всех наших клиентов, что все, кто добросовестно копил наклейки, обязательно получат свои чемоданы. Не переживайте. Мы понимаем, что сейчас есть некое волнение, очереди, стресс. Мы просим прощения».
Корреспондент НТВ Антон Зыков расскажет о чемоданных войнах и любви горожан к бесплатному.
Комментарии