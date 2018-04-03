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    Путин: Россия ускорила поставку С-400 по просьбе турецких друзей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин: Россия ускорила поставку <nobr>С-400</nobr> по просьбе турецких друзей

    Путин: Россия ускорила поставку С-400 по просьбе турецких друзей

    Путин: Россия ускорила поставку <nobr>С-400</nobr> по просьбе турецких друзей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин после переговоров с Реджепом Эрдоганом не исключил, что Турции передадут технологии производства комплексов С-400.

    По словам российского лидера, вопрос передачи технологий лежит в коммерческой, а не в военно-политической плоскости.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов».

    Также российский президент по итогам переговоров со своим турецким коллегой сообщил, что РФ по просьбе Анкары ускорила производство С-400.

    Владимир Путин, президент РФ: «Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей. Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно».

    В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что решение о покупке комплексов С-400 было принято Турцией самостоятельно.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Относительно ракет С-400, это решение было принято самостоятельно именно Турцией, и в этом вопросе наши дорогие друзья — Российская Федерация положительно ответили».

    Кроме того, Эрдоган заявил, что недруги не смогли испортить отношения между Москвой и Анкарой, передает РИА Новости.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились».

    Напомним, в конце июля 2017 года стало известно, что Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября контракт вступил в действие и Россия получила от Турции аванс. При этом в Анкаре подчеркивали, что Турции были срочно необходимы системы ПВО, и только Россия смогла гарантировать их оперативную поставку.

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