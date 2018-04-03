Путин: Россия ускорила поставку С-400 по просьбе турецких друзей

Владимир Путин после переговоров с Реджепом Эрдоганом не исключил, что Турции передадут технологии производства комплексов
С-400.
По словам российского лидера, вопрос передачи технологий лежит в коммерческой, а не в военно-политической плоскости.
Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов».
Также российский президент по итогам переговоров со своим турецким коллегой сообщил, что РФ по просьбе Анкары ускорила производство С-400.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей. Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно».
В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что решение о покупке комплексов С-400 было принято Турцией самостоятельно.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Относительно ракет С-400, это решение было принято самостоятельно именно Турцией, и в этом вопросе наши дорогие друзья — Российская Федерация положительно ответили».
Кроме того, Эрдоган заявил, что недруги не смогли испортить отношения между Москвой и Анкарой, передает РИА Новости.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились».
Напомним, в конце июля 2017 года стало известно, что Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября контракт вступил в действие и Россия получила от Турции аванс. При этом в Анкаре подчеркивали, что Турции были срочно необходимы системы ПВО, и только Россия смогла гарантировать их оперативную поставку.
Владимир Путин, президент РФ: «Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов».
Также российский президент по итогам переговоров со своим турецким коллегой сообщил, что РФ по просьбе Анкары ускорила производство С-400.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей. Мы ускорили производство и договорились о ценах, что чрезвычайно важно».
В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что решение о покупке комплексов С-400 было принято Турцией самостоятельно.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Относительно ракет С-400, это решение было принято самостоятельно именно Турцией, и в этом вопросе наши дорогие друзья — Российская Федерация положительно ответили».
Кроме того, Эрдоган заявил, что недруги не смогли испортить отношения между Москвой и Анкарой, передает РИА Новости.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились».
Напомним, в конце июля 2017 года стало известно, что Анкара и Москва подписали документы в рамках соглашения о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400. В конце сентября контракт вступил в действие и Россия получила от Турции аванс. При этом в Анкаре подчеркивали, что Турции были срочно необходимы системы ПВО, и только Россия смогла гарантировать их оперативную поставку.
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