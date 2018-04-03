«Алмаз-Антей» опроверг данные о «невидимости» сбившей MH17 ракеты

Информация о том, что ракета, сбившая малазийский Boeing, могла быть невидима для российских радаров, не соответствует действительности, заявили специалисты концерна
«Алмаз-Антей».
Данные Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая пассажирский самолет Malaysia Airlines в небе над Донбассом, могла быть невидима для российских радаров, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в концерне «Алмаз-Антей», ведущем предприятии по производству систем ПВО.
Ранее во вторник прокуратура Нидерландов обнародовала данные расследования Совместной следственной группы, согласно которым российские радары могли не засечь ракету, сбившую самолет.
Из сообщения концерна «Алмаз-Антей»: «Если бы зенитная управляемая ракета „Бук“ была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600–620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК „Утес-Т“».
В концерне также отметили, что в радиолокационные данные, которые Россия предоставила следственной группе, не могло быть внесено никаких изменений.
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет поразила ракета серии 9М38, якобы выпущенная из ЗРК «Бук» из района недалеко от населенного пункта Первомайское, который, по их сведениям, находился под контролем ополченцев. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно». В Москве заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей» подтверждают, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.
Ранее во вторник прокуратура Нидерландов обнародовала данные расследования Совместной следственной группы, согласно которым российские радары могли не засечь ракету, сбившую самолет.
Из сообщения концерна «Алмаз-Антей»: «Если бы зенитная управляемая ракета „Бук“ была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600–620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК „Утес-Т“».
В концерне также отметили, что в радиолокационные данные, которые Россия предоставила следственной группе, не могло быть внесено никаких изменений.
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что самолет поразила ракета серии 9М38, якобы выпущенная из ЗРК «Бук» из района недалеко от населенного пункта Первомайское, который, по их сведениям, находился под контролем ополченцев. В докладе также утверждалось, что ЗРК «Бук» «был доставлен из России, а потом возвращен обратно». В Москве заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны исключительно на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей» подтверждают, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с территории, которая находилась под контролем украинской армии.
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