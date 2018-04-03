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7 апреля, 13:15
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    Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

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    Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

    Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

    На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой из-за несчастного случая с пассажиром.

    Сегодня вечером мужчина упал под поезд на станции «Алтуфьево». В результате пассажир скончался, передает ТАСС.

    Из-за трагедии поезда ехали с увеличенными интервалами. Сейчас движение уже вошло в график, сообщили в пресс-службе метрополитена.

    Позднее похожее ЧП случилось на станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии. Там 48-летний москвич по собственной неосторожности упал на пути. В этот момент поезда на станции не было, мужчина не пострадал.

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