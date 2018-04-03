Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

На
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой из-за несчастного случая с пассажиром.
Сегодня вечером мужчина упал под поезд на станции «Алтуфьево». В результате пассажир скончался, передает ТАСС.
Из-за трагедии поезда ехали с увеличенными интервалами. Сейчас движение уже вошло в график, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Позднее похожее ЧП случилось на станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии. Там 48-летний москвич по собственной неосторожности упал на пути. В этот момент поезда на станции не было, мужчина не пострадал.
Из-за трагедии поезда ехали с увеличенными интервалами. Сейчас движение уже вошло в график, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Позднее похожее ЧП случилось на станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии. Там 48-летний москвич по собственной неосторожности упал на пути. В этот момент поезда на станции не было, мужчина не пострадал.
Комментарии