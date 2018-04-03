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7 апреля, 13:15
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    В Москве открылась выставка, посвященная Александру II. выставки и музеи, история, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылась выставка, посвященная Александру II

    В Москве открылась выставка, посвященная Александру II

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    В Москве открылась выставка, посвященная Александру II

    В Москве открылась выставка, посвященная Александру II

    В Москве открылась выставка, посвященная Александру II

      В Историческом музее открывается выставка, посвященная одному из самых ярких российских монархов-реформаторов — Александру II.

      Александр II был прозван Освободителем — за отмену крепостного права. Тем не менее он считается крайне противоречивой фигурой: присоединил к империи новые земли, но потерял Аляску; провел либеральные реформы, но их результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

      Да и личная жизнь Александра II — просто приключенческий роман, иллюстрации к которому отправился смотреть корреспондент НТВ Иван Трушкин.

      Подробности — в репортаже.

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