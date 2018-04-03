В Москве открылась выставка, посвященная Александру II

В Историческом музее открывается выставка, посвященная одному из самых ярких российских монархов-реформаторов — Александру II.

Александр II был прозван Освободителем — за отмену крепостного права. Тем не менее он считается крайне противоречивой фигурой: присоединил к империи новые земли, но потерял Аляску; провел либеральные реформы, но их результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.



Да и личная жизнь Александра II — просто приключенческий роман, иллюстрации к которому отправился смотреть корреспондент НТВ Иван Трушкин.



Подробности — в репортаже.