Актерская игра на пуантах: в Петербурге показали новую версию «Тщетной предосторожности»

Екатеринбургский театр оперы и балета привез в Петербург постановку Мариуса Петипа «Тщетная предосторожность». Ее показали в рамках фестиваля Dance Open. Спектакль восстановил трагически погибший хореограф Сергей Вихарев.

Обновленная постановка настолько заинтриговала искушенную публику, соединив в себе хореографию конца XIX века и костюмы, над которыми словно трудился Ван Гог, что на показ в рамках фестиваля Dance Open пришел и высылаемый из города на Неве генеральный консул США в Петербурге Томас Лири с супругой.



В этой балетной постановке не только танцуют, но и (это редчайший случай) еще и поют. Для спектакля нашли мелодию песни, исполнявшейся в «Тщетной предосторожности» еще в конце XVIII века. Когда и появился этот веселый пасторальный сюжет.



Историко-бытовые танцы в исполнение кордебалета выглядят особенно филигранно. Для воссоздания винтажной старины автору реконструкции Сергею Вихареву пришлось обратиться к архивам. Оригинал нотной балетной записи постановки Мариуса Петипа 1885 года находится в Гарварде, однако и она не является полной.



Вячеслав Самодуров, художественный руководитель балета Екатеринбургского театра оперы и балета: «Это принципиально другой проект по сравнению с тем, что Сергею Вихареву предстояло делать раньше. Сказать, сколько там процентов Петипа, можно, только если изучить эти записи. В частности, мне пришлось за Сергея Вихарева заканчивать балет „Пахита“. И потратив время, я могу сказать, где и сколько там процентов от Петипа».



Как утверждают знатоки, у петербургского балетмейстера получился удачный микс реконструкции и стилизации. Декорации и костюмы созданы так, будто их заказывали самому Винсенту Ван Гогу.



Настолько ярки сочетания цветов и узнаваемых мотивов постимпрессиониста. Эта игра сценографии добавляет озорства происходящему на сцене и клоунады в партию Ретивой тетушки, которую традиционно исполняют мужчины.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков впечатлился постановкой.