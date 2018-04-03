Голодец поручила Минздраву разработать систему учета неизлечимо больных

Сегодня в Доме правительства решали самую болезненную проблему: как облегчить страдания тех, кого уже нельзя исцелить. В первую очередь речь шла о людях, больных раком в последней стадии.

Центр паллиативной помощи похож на обычную больницу. Вот только надписи — «посещение круглосуточно» и «нет платных услуг» в больницах обычно не встретишь. Главная задача врачей здесь — помочь пациентам если не победить, то хотя бы на время приглушить боль. Страшные диагнозы — от кардиологических заболеваний до рака — порой сопровождаются просто невыносимыми симптомами.



Паллиативная помощь — это не всегда своевременное обезболивание или другое вмешательство врача. С пациентом нужно постоянно общаться, ему требуется психологическая помощь. Здесь, например, представители благотворительного фонда устроили живой уголок библиотеку, даже салон красоты. Родственники могут приезжать сюда круглосуточно, никаких ограничений. В подобных центрах практикуют индивидуальный подход к постояльцам.



Но далеко не во всех регионах есть возможность полноценно работать с неизлечимо больными. А если и есть, то не всегда пациенты знают о паллиативной помощи. Ее развитию посвятили заседание Совета при правительстве России. Главной стала тема нехватки обезболивающих препаратов.



Обеспечить всех пациентов обезболивающими не получается по разным причинам. Речь идёт о препаратах с наркотическими веществами. Не все врачи решаются выписывать их. А у врачей, вызванных на дом, такого лекарства с собой быть не может. В Минздраве уверяют, что ситуацию изучают, за последние месяцы удалось широко многое сделать.



Вице-премьер Ольга Голодец дала Минздраву 3 месяца на разработку схемы точного учета тех, кто нуждается в обезболивающих. Пока же в списке стран, где смертельно больные обеспечены паллиативной помощью, наша страна где-то посередине. Чтобы пациенты не боялись хосписов и больше знали о своих возможностях, была создана круглосуточная горячая линия. По этому номеру неизлечимо больные могут получить всю информацию и даже психологическую поддержку. А для врачей изготовили специальные буклеты с так называемой «шкалой боли», чтобы врачи могли точнее назначать пациенту тот или иной препарат.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.