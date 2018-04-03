Названа причина театрального скандала с участием Ароновой и Полицеймако

Театральная публика обсуждает громкую антрепризу столичных звезд в Сургуте. Давали «Маленькие комедии» по Чехову, прологом к которым послужил эпизод в духе того же Антона Павловича — коротко, ярко и напряженно. Мария Аронова, Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров вышли на сцену и сходу заявили, что гонорар за это выступление им не заплатили.
Антон Павлович Чехов, наверное, перевернулся бы в гробу, увидев такое. Однако суровый сургутский зритель внимательно выслушал заявление Ароновой и даже поаплодировал актрисе.
Ярослав Петренко, зритель: «Некоторые подумали, что это часть действия, потому что аплодисменты были настолько радостными. А с другой стороны, это такая кухня, которую зрителю не очень нужно знать. Может, имело смысл разобраться между собой за кулисами? Это как бы врач во время операции сказал: „Вы знаете, страховая не перечислила нам деньги, я умываю руки и ухожу“».
Финал маленькой трагедии наступил внезапно. Через пару минут после начала. Деньги на счет актеров перечислили. Можно было вспомнить и о спектакле.
Извечная проблема взаимоотношений творческих людей и алчных продюсеров в Сургуте вышла на новый уровень. А ведь классики предупреждали: «Утром деньги — днем стулья».
Профессионалы и импресарио подтверждают: время нынче трудное и большинство театральных антреприз не заключают договоры на бумаге. Верят принимающей стороне на слово. Гарантией служит предоплата. В Сургуте, судя по всему, что-то не срослось, и актеры вышли на сцену.
Евгений Морозов, театральный продюсер: «Они поняли одно: если сейчас организатор скроется, завтра утром они улетят и деньги свои никогда не найдут. Был такой сценарий. Поэтому артистке, уже наученной горьким опытом, ничего не оставалось, как выйти и попросить людей надавить на этих организаторов, чтобы заплатить эти самые гонорары…»
Хотя сами организаторы намекают на то, что конфликт разгорелся, скорее всего, из-за отсутствия взаимопонимания между двумя женщинами.
Владимир Пожидаев , руководитель КТЦ «Акс-Север»: «Сама конфликтная ситуация мне неведома. Она, скорее, личностная, чем профессиональная…»
В любом случае, как выяснил корреспондент НТВ Сергей Холошевский, в Москве выводы уже сделали.
Альберт Могинов, художественный руководитель Современного театра антрепризы: «Это форс-мажор. С этим партнером в городе Сургут я больше работать не буду и сделаю так, чтобы и мои коллеги по бизнесу тоже этого не делали…»
Ярослав Петренко, зритель: «Некоторые подумали, что это часть действия, потому что аплодисменты были настолько радостными. А с другой стороны, это такая кухня, которую зрителю не очень нужно знать. Может, имело смысл разобраться между собой за кулисами? Это как бы врач во время операции сказал: „Вы знаете, страховая не перечислила нам деньги, я умываю руки и ухожу“».
Финал маленькой трагедии наступил внезапно. Через пару минут после начала. Деньги на счет актеров перечислили. Можно было вспомнить и о спектакле.
Извечная проблема взаимоотношений творческих людей и алчных продюсеров в Сургуте вышла на новый уровень. А ведь классики предупреждали: «Утром деньги — днем стулья».
Профессионалы и импресарио подтверждают: время нынче трудное и большинство театральных антреприз не заключают договоры на бумаге. Верят принимающей стороне на слово. Гарантией служит предоплата. В Сургуте, судя по всему, что-то не срослось, и актеры вышли на сцену.
Евгений Морозов, театральный продюсер: «Они поняли одно: если сейчас организатор скроется, завтра утром они улетят и деньги свои никогда не найдут. Был такой сценарий. Поэтому артистке, уже наученной горьким опытом, ничего не оставалось, как выйти и попросить людей надавить на этих организаторов, чтобы заплатить эти самые гонорары…»
Хотя сами организаторы намекают на то, что конфликт разгорелся, скорее всего, из-за отсутствия взаимопонимания между двумя женщинами.
Владимир Пожидаев , руководитель КТЦ «Акс-Север»: «Сама конфликтная ситуация мне неведома. Она, скорее, личностная, чем профессиональная…»
В любом случае, как выяснил корреспондент НТВ Сергей Холошевский, в Москве выводы уже сделали.
Альберт Могинов, художественный руководитель Современного театра антрепризы: «Это форс-мажор. С этим партнером в городе Сургут я больше работать не буду и сделаю так, чтобы и мои коллеги по бизнесу тоже этого не делали…»
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